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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: DHA
19.10.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Çare yıllar sonra Avusturya’da bulundu ama imkanları yok

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Çare yıllar sonra Avusturya’da bulundu ama imkanları yok

Antalya’da yaşayan Demir ailesinin doğuştan ishal ve kusma şikayeti bulunan 2 çocuğuna Türkiye’de konulamayan tanı, Avusturya’da konuldu. Kan örneklerinin gönderildiği Avusturya’dan tedavi daveti alan aile, imkanları olmadığı için yardım bekliyor.

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde oturan Emine (34) ile Uysal Demir (35) çiftinin kızları Menekşe (12) ve Melek (2), dünyaya geldiklerinden beri kronik ishal ve kusma rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Menekşe’nin doğumundan 10 gün, Melek’in ise 13 gün sonra başlayan rahatsızlığına doktorlar teşhis koyamadı. 

Emine Demir, Menekşe’nin doğumundan 10 gün sonra baş gösteren rahatsızlık nedeniyle o dönem oturdukları Konya’da özel hastaneye gittiklerini ve 1,5 ay boyunca doktorların teşhiste bulunamadığını, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yönlendirildiklerini ve burada da kaldıkları 2 ay boyunca teşhis koyulamadığını söyledi. Aile, çocuklarını bu defa Meram Tıp Fakültesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine götürdü. Ancak çare bir türlü bulunamadı.

Çare yıllar sonra Avusturya’da bulundu ama imkanları yok

TANI, INNSBRUCK’TAN GELDİ
Çiftin tedavi arayışı devam ederken, 5 yaşına giren Menekşe, bir anda iyileşti. Ancak ara sıra rahatsızlığı tekrar ortaya çıkıkıyor. Yıllar sonra doğan Melek de aynı rahatsızlıkla dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde devam eden tedavi boyunca hastalığa tanı koyamayan doktorlar, aile bireylerinden kan örnekleri alarak, genetik taramadan geçirilmesine karar verdi. Kan örnekleri, Avusturya’daki Innsbruck Üniversitesi’ne gönderildi. Innsbruck Üniversitesi’nden bağırsak uzmanları, ailenin genetik yapısını inceledikten sonra Melek’in EPPCAM mutasyonunun pozitif olduğunu bildirdi.

Çare yıllar sonra Avusturya’da bulundu ama imkanları yok

GELİN TEDAVİ EDELİM
AÜ Hastanesi’nden aile ile iletişime geçen doktorlar, tanıyı açıkladı. Tanının belirlenmesinin ardından aile, Innsbruck Üniversitesi’ndeki uzman hekimlerle görüştü. Bağırsak uzmanı Dr. Andreas Janecke, Avusturya’ya gelmeleri halinde tedavi için yardımcı olabileceğini söyleyerek, aileye davette bulundu.
Demir, “Innsbruck Üniversitesi’nden Dr. Andreas Janecke bizi çağırıyor. ’Gelin, tedavi edeyim’ diyor. Ancak gidecek imkanımız yok. Tedavi olsunlar istiyoruz. Türkiye’de böyle bir hastalık ve tedavisi yokmuş” dedi.
Demir, çocuklarının tedavisi için kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

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