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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Vahdet AYAZ, DHA
07.08.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Canlı yayında intihar etti

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Canlı yayında intihar etti

Almanya’da yaşayan Romanyalı Cristian Claudiu (22) 3 yıllık ilişkisinin bitmesi sonucu Facebook üzerinden açtığı canlı yayında, otomobiliyle TIR’a arkadan çarparak intihar etti.

CANLI yayına, emniyet şeridine park ettiği sırada başlayan Claudiu, otomobilini çalıştırarak otobanda hızlanmaya başladı. O sırada konuşmaya da başlayan Claudiu, annesine, babasına ve ilişkisinin sona erdiği Monica adındaki sevgilisine seslendi: “Anne, baba. Sizleri dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Monica da onu çok sevdiğimi söyleyebilir. Onu hak ettiğinden daha çok sevdim. Onu hâlâ seviyorum. Onu çok seviyorum. Bugün bana kötü haberler verdi. Benimle ayrıldığını söyledi. Artık benimle hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi. 3 yıllık ilişkimizin ardından hem de onu bu kadar beklemişken dedi.”

Canlı yayında intihar etti

170 KM HIZLA ÇARPTI
Konuşması sırasında, sevgilisinin, başkası için kendisini terk ettiğini söyleyen Claudiu, ağlamaya başladı ve otomobiliyle yaklaşık 170 km hıza ulaşarak otobanın çıkışında duran bir TIR’a arkadan çarptı.

Canlı yayında intihar etti


Çarpmanın ardından canlı yayına devam eden cep telefonundaki görüntülerde, sağlık ekiplerinin Claudiu’ya müdahale ettikleri ve oksijen maskesi taktıkları görüldü. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Claudiu hastaneye kaldırıldı ancak 15 saat sonrasında yaşamını yitirdi.

Canlı yayında intihar etti

Canlı yayında intihar etti

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