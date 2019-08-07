Canlı yayında intihar etti
Almanya’da yaşayan Romanyalı Cristian Claudiu (22) 3 yıllık ilişkisinin bitmesi sonucu Facebook üzerinden açtığı canlı yayında, otomobiliyle TIR’a arkadan çarparak intihar etti.
CANLI yayına, emniyet şeridine park ettiği sırada başlayan Claudiu, otomobilini çalıştırarak otobanda hızlanmaya başladı. O sırada konuşmaya da başlayan Claudiu, annesine, babasına ve ilişkisinin sona erdiği Monica adındaki sevgilisine seslendi: “Anne, baba. Sizleri dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Monica da onu çok sevdiğimi söyleyebilir. Onu hak ettiğinden daha çok sevdim. Onu hâlâ seviyorum. Onu çok seviyorum. Bugün bana kötü haberler verdi. Benimle ayrıldığını söyledi. Artık benimle hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi. 3 yıllık ilişkimizin ardından hem de onu bu kadar beklemişken dedi.”
170 KM HIZLA ÇARPTI
Konuşması sırasında, sevgilisinin, başkası için kendisini terk ettiğini söyleyen Claudiu, ağlamaya başladı ve otomobiliyle yaklaşık 170 km hıza ulaşarak otobanın çıkışında duran bir TIR’a arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından canlı yayına devam eden cep telefonundaki görüntülerde, sağlık ekiplerinin Claudiu’ya müdahale ettikleri ve oksijen maskesi taktıkları görüldü. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Claudiu hastaneye kaldırıldı ancak 15 saat sonrasında yaşamını yitirdi.
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