Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriCanlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!
GeriAvrupa Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: AP
22.07.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC canlı yayınında Boris Johson’ın yeni İngiltere Başbakanı olması halinde istifa edeceğini söyledi.

BAKAN Hammond, Johnson’ın bir seçenek olarak sunduğu İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan çıkışının “Asla bir parçası olamayacağını” vurguladı. Hammon, gelecek hafta görevden alınıp alınmayacağı sorulduğunda, istifasını çarşamba günü Başbakan Theresa May’e sunacağını belirtti.
Hammond, çarşamba günü parlamentoda başbakana soruların yöneltildiği oturumdan sonra, May’in görevi bırakmasından da önce istifa edeceğini anlattı.
Hammond, bir sonraki Başbakan ve Maliye Bakanı’nın Brexit politikası konusunda ‘yakın olmasının’ önemli olduğunu kaydetti.

Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim

BÜYÜK OLASILIKLA JOHNSON KAZANACAK
Johnson, İngiltere’nin 31 Ekim’deki süre dolunca anlaşma olsa da olmasa da AB’den çıkması gerektiğini söylemişti.
Başbakanlık yarışındaki rakibi Jeremy Hunt da, anlaşmasız bir Brexit’in ihtimal dışı olmadığını söylemiş, ancak yeni bir anlaşma için gerekirse çıkışın ertelenebileceğini vurgulamıştı.
Hammond ise, Johnson’ın yarışı kazanmasının daha büyük bir olasılık olduğunu söyledi ve “Öyle olacak gibi görünüyor ve ben de planlarımı ona göre yapıyorum” dedi.
Maliye Bakanı ayrıca, emin olmak için salı günü liderlik yarışının sonuçlanmasını da bekleyeceğini belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!
Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor: Bir yıl içinde 436 bin kişi üyelikten çıktı
Ali, son yumruğu vuramadı
Almanya’da bize ne küfürler ediliyor, inanamazsınız