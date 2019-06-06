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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
06.06.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Cani hasta bakıcıya 85 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapis

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Cani hasta bakıcıya 85 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapis

Almanya’da 100 hastayı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan hastabakıcı Nils Högel, 85 hastayı öldürmükten suçlu bulundu ve ağırlaştırılmış ömürboyu hapse mahkum edildi. Hakim kararını açıklarken “Yaptıklarınızı aklım almıyor” dedi.

ALMANYA’da daha önce benzeri görülmemiş seri cinayetlere imza atan 42 yaşındaki hastabakıcı Nils Högel, yargılandığı Oldenburg Eyalet Mahkemesince 85 hastanın ölümünden sorumlu tutuldu. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Högel’in 15 yıl sonra hapisten çıkmasının da önü kapatıldı.
Högel, yargılandığı davada 43 hastayı öldürdüğünü itiraf etmişti. Savcı ise Högel’in 100 hastayı öldürdüğünü iddia ediyordu. Hakim Sebastian Bührmann, kararını açıklarken sanığın işlediği suçun inanılmaz olduğunu belirtti. Sanığa dönük konuşan Bührmann “Sizin yaptıklarınızı benim aklım almıyor.

Cani hasta bakıcıya 85 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapis

DAHA ÖNCE DE İKİ HASTAYI ÖLDÜRMEKTEN ÖMÜR BOYU ALMIŞTI
İşlediğiniz suçu en kötü fantezi bile anlatmaya yetmez” dedi. Karardan önce kendisine son sözleri sorulan Högel, hasta yakınlarından özür diledi.
Högel görev yaptığı Oldenburg ve Delmenhorst’taki iki hastanede 2000 ile 2005 yılları arasında ağır hastalara ilaçlar vererek onların öldürmüştü. Högel 2015 yılında iki hastayı öldürmekten de ömür boyu hapis cezası almıştı.

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