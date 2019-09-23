Canavar anne, kızına tasma taktı, kafese kapattı, ormana bıraktı
Almanya’nın Hannover kentinde yaklaşık 3 yıl önce 6 yaşındaki kızına işkence yapan 44 yaşındaki anne ilk kez hakim karşısında. Savcılık iddianamesine göre canavar ruhlu anne, küçük kızını önce elektrikli köpek tasmasıyla bağladı. Ardından köpeklerin uçakta yolculuk yapmaları için hazırlanan metal kafese koydu. Bununla da yetinmeyip küçük kızını dövüp çaresiz bir şekilde ormana bıraktı.
DÖRT yaşında başka bir kızı daha olan sanık, ilk duruşmasında büyük kızının gerçek dışı hikayeler anlattığını söyledi. Kendisinin küçük kızının bakımından da sorumlu olduğunu belirten sanık, küçük kızının kendisinden şikayetçi olmamasını delil olarak gösterdi.
‘YARI ÇIPLAK HALDE BULDUM’
Eşinden ayrı yaşayan iki küçük kızın babası ise kızını her almaya gittiğinde yarı çıplak olduğunu, küçük kızını metal kutuda kilitli bulduğunu ve oradan çıkardığını da ifadesinde dile getirdi. Gençlik dairesi iki küçük kızın bakımını üstlenirken, şimdi 9 yaşında olan anne mağduru küçük kızın ruhsal sorunları olduğunu belirtiliyor. Küçük kızına 2016 yılında işkence yapmakla suçlanan anne için savcı 10 yıla kadar hapis cezası istiyor.
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