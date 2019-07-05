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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
05.07.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Can yeleği giyip Spui Meydanı’na çıktılar

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Can yeleği giyip Spui Meydanı’na çıktılar

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da toplanan bir grup, Akdeniz’de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya’ya getirdiği için bir süre ev hapsinde tutulup sonra mahkeme kararıyla serbest bırakılan Alman gemi kaptanı Carola Rackete’ye destek amaçlı gösteri yaptı.

SPUI Meydanı’nda bir araya gelen eylemciler, “Denizde hayat kurtarmak bir suç değildir”, “Denizde daha fazla insan ölmesin” ve “Hiç kimse yasa dışı değildir” yazılı pankartlar açtı, “Salvini utan”, “AB, Libya’daki işkence kamplarını finanse etmeyi durdur”, “Mülteciler hoş geldiniz” ve “Carola’ya özgürlük” dövizleri taşıdı. Aktivistlerin konuşma yaptığı eylemde, insan hayatını kurtaran bir kişinin gözaltına alınması nedeniyle İtalyan hükümetine ve gemidekileri yalnız bıraktıkları için Hollanda hükümetine tepki gösterildi. Hollanda hükümetinin destek olmak yerine işi zorlaştırdığını belirten eylemciler, düzensiz göçmenlere kapıların açık olması ve Rackete gibi kişilerin suçluymuş gibi gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Can yeleği giyip Spui Meydanı’na çıktılar

ÖLÜMLER SON BULANA KADAR DEVAM
Aşırı sağcı İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi sert ifadelerle eleştiren eylemciler, İtalya’ya, evrensel değerlere aykırı bu tutumdan vazgeçmesi ve Sea Watch gemisinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Eylemciler ayrıca, verilen desteğin sadece eylemde kalmaması, konunun her platformda gündeme getirilmesi ve okyanuslardaki ölümler son bulana kadar mücadeleye devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bazı eylemcilerin can yeleği giydiği gösteride, gemidekilerin durumu ve yaşadıkları canlandırıldı.

Can yeleği giyip Spui Meydanı’na çıktılar

Can yeleği giyip Spui Meydanı’na çıktılar


Sea Watch 3 gemisinin Alman kaptanı Carola Rackete, İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’ndaki Agrigento ön soruşturma hakiminin kararıyla önceki gün serbest kalmıştı. 2-10 yıl hapis ve 50 bin avro para cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Rackete’nin serbest kalması için Almanya ve Fransa hükümetleri de İtalya hükümetini eleştiren açıklamalar yapmıştı.

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