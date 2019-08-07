Can çekişen SPD’ye ‘kurtarıcı’ aranıyor
Almanya’da 2009 yılından beri yapılan Federal Meclis seçimleri ile son dönemlerde yapılan eyalet seçimlerinde sistematik olarak oy kaybına uğrayan Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) tam bir ‘can çekişme’ havası yaşanırken, ‘kurtarıcı’ olarak Andrea Nahles 2018 yılı nisan ayında genel başkan olarak göreve getirildi.
NAHLES, SPD’nin tarihinde ilk kadın genel başkandı.
Ama SPD’deki ‘çöküşü’ Nahles de durduramadı.
26 Mayıs 2019’da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde SPD’nin toplam oyların ancak yüzde 15.8’ini alarak Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Yeşiler’in çok gerisinde kalıp, 3’üncü sıraya düşmesi üzerine Nahles istifa etti.
Daha doğrusu, içten gelen yoğun eleştiri ve baskılar nedeniyle haziran ayında istifa etmek zorunda kaldı.
Hem de koltuğunda daha 14 ayı bile doldurmadan.
Bir dönemlerin en güçlü partisi olan, 1969-1982 yılları arasında Hür Demokrat Parti (FDP), 1998-2005 yılları arasında da Yeşiller’le koalisyon hükümeti kurup ‘büyük ortak’ olarak iktidarda söz sahibi olan SDP liderliğini üstlenmek için Nahles’in istifasından sonra kimse talip olmadı.
Parti yönetimi günlerce toplantı yaparak, Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig ile Hessen Eyalet Parlamentosu SPD Grup Başkanı Thorsten Schaefer-Gümbel ‘üçlüsünü’, yeni bir genel başkan seçilinceye kadar ‘geçici genel başkan’ atadı.
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SPD’ye yeni bir lider, yeni bir kurtarıcı arandığı halde, günlerce birileri çıkıp da “Ben varım” demedi.
Kimsecikler cesaret edemedi.
Ancak son günlerde SPD’yi yeniden ‘halk partisi’ haline getirebileceğini düşünenlerin sayısı birden çoğalmaya başladı.
Federal Dışişleri Bakanlığı nezdinde Avrupa Devlet Bakanı Michael Roth, Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Aile eski Bakanı Christina Kampmann, Federal Meclis milletvekili Karl Lauterbach ve Nina Scheer, Flensburg Anakent Belediye Başkanı Simon Lange, Bautzen Anakent Belediye Başkanı Alexander Ahrens ile Berlinli girişimci Robert Maier, SPD liderliği için adaylıklarını ilan ettiler.
2004 ve 2009 yıllarında Almanya Cumhurbaşkanı adayı olan, ancak kazanamayan Gesine Schwan’ın adı da geçiyor SPD’nin ‘olası kurtarıcısı’ olarak.
Ama henüz beklemede.
Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil’ın adı da geçiyor bugünlerde Alman medyasında.
“Aday olacağımdan hareket etmiyorum” diyor Weil.
Yani yine de açık bir kapı bırakıyor.
SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil da öyle.
“Doğal olarak bir düşünce süreci yaşıyorum. Kararımı doğru zamanda ilan edeceğim. Daha yeterli zaman (1 Eylül’e kadar) var” diyor Klingbeil.
Belli ki, SPD’ye genel başkan adayı sayısı önümüzdeki haftalarda daha da artacak.
Eylül ayı başında adayların boy göstereceği ‘bölgesel konferanslar’ başlayacak.
SPD’li üyeler 14-25 Ekim arasında tercihlerini yapacak ve bir gün sonra en fazla oy alan adaylar açıklanacak.
Son karar ise 6-8 Aralık tarihlerinde yapılacak kurultayda delegeler tarafından verilecek ve SPD’nin yeni Genel Başkanı ilan edilecek.
Ama kim seçilirse seçilsin, yeni genel başkanın işi hiç de kolay olmayacak.
Nitekim son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları da bu yönde çok ciddi sinyaller vermektedir.
SPD’nin 1 Eylül’de Saksonya’da ve 27 Ekim’de Thüringen’de yapılacak eyalet seçimlerinde yüzde 10’un altına düşeceğinden hareket edilmekte.
1 Eylül’de Brandenburg Eyalet Parlamentosu seçimlerinde de ciddi oy kaybına uğrayacağından.
İşte o yüzden SPD’nin yeni liderini çok zor bir görev beklemektedir.
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Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 70 yılık tarihinde SPD’de 14 Genel Başkan görev almıştır.
Nazilerin yasakladığı SPD, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1945 yılında yeniden kurulduktan sonra Kurt Schumacher (1945-1952), Erich Ollenhauer (1952-1963), Willy Brandt (1964-1987), Hans-Jochen Vogel (1987-1991), Björn Engholm (1991-1993), Rudolf Scharping (1993-1995), Oskar Lafontaine (1995-1999), Gerhard Schröder (1999-2004), Franz Müntefering (2004-2005 ve 2008-2008), Matthias Platzeck (2005-2006), Kurt Beck (2006-2008), Sigmar Gabriel (2009-2017), Martin Schulz (2017-2018), Andrea Nahles (2018-2019) genel başkanlık yapmıştır.
İlk 42 yılda sadece 3 genel başkan görev alırken, son 32 yılda tam 11 SPD lideri koltuğundan olmuştur.
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