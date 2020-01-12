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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 12.01.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Camiye yapılan taşlı saldırıyı Alman ve Rus komşular haber verdi

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Camiye yapılan taşlı saldırıyı Alman ve Rus komşular haber verdi

Almanyada bir grup maskeli saldırgan Finnentrop kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatlarına ait Finnem Cami ve Eğitim Merkezine taşlı saldırıda bulundu. Saldırı anları ise caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ALMANYA’nın Finnetrop beldesinde yer alan Finnem Cami ve Eğitim Merkezi’ne kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Finnem Cami ve Eğitim Merkezi Başkanı Ramazan Olmaz, “Malesef bu gece çirkin bir saldırıya maruz kaldık. Rus ve Alman komşularımız camimize yapılan saldırı gürültüyle uyanıp aynı saatte polise haber vermişler. Biz de geceleyin polisin bildirmesiyle olaydan haberdar olduk. Polis ekipleri bizden kamera görüntülerini istediler. Kamera kayıtlarında görüldüğü gibi, yüzleri maskeli bir kişi saldırı anında çevreyi gözetliyor. Maskeli üç kişinin caminin ön tarafından taşlarla saldırıp dört penceremizi kırarak duvarlara hasar verdikleri görülüyor. Polis, saldırganların 22 saniye içerisinde yaptıkları saldırıda 27 büyük taş fırlattıklarını tespit ettiklerini söyledi” dedi. Ramazan Olmaz, binanın eski bir postane binası olduğunu ve ihaleyle aldıklarını, açılışa belediye başkanı ve bölgedeki kurum temsilcilerinin de katıldığını söyledi. Polis saldırganları arıyor.

 

 

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