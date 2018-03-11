‘Camiye saldıranları bulmak için her şeyi yapacağız’

ALMANYA’nın Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Berlin’in Reinickendorf ilçesinde kundaklanan Koca Sinan Camisi’ni ziyaret ederek oluşan hasar hakkında bilgi aldı. Cami derneği yönetimine ve burada bulunan Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik’e geçmiş olsun dileğinde bulunan Geisel, dayanışma göstermek için burada olduğunu söyledi.



Berlin İçişleri Bakanı Geisel (ortada).

Polisin olayı her yönüyle incelediğini belirten Geisel, “İbadethanelere saldırmanın iyi bir fikir olmadığını söylemek istiyorum. Bununla nefret daha da artar, insan hayatı tehlikeye girer” ifadelerini kullandı.

Barış içinde yaşama çağrısında bulunan Andreas Geisel, “Berlin polisi ibadethaneleri korumak ve failleri bulmak için her şeyi yapacak” diye konuştu.

‘PKK’YA KARŞI HAREKETE GEÇİN’

Terör örgütü PKK yandaşlarının internet üzerinden bu haftadan itibaren Almanya genelinde saldırılar yapacağını duyurduğunu belirten Çelik, Alman yetkililere güvendiklerini dile getirerek Türk vatandaşlarından da provokasyonlara gelmemelerini istedi.

Cami önünde toplanan vatandaşlar ise Bakan Geisel’e, Alman polisinin artık PKK terör örgütü yandaşlarına karşı harekete geçmesini talep etti.

Kundaklanan Koca Sinan Camisi’nin cemaati, cami önüne serdikleri halıların üzerinde namazlarını kılmaya devam ediyor.