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Avrupa
AA
23.12.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu

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Camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu

Almanya’nın Duisburg kentinde bir camiye, domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadeler yer alan mektup gönderildi.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi’ne gönderilen mektupta, İslam dininin yanı sıra Türk ve Araplara yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler yer aldı. Münih’ten posta yoluyla gönderilen mektuptaki gönderici ismi ve adresinin sahte olduğu tahmin ediliyor.
Posta kutusundan cami derneği yöneticileri tarafından alınan mektubun, polise teslim edileceği belirtildi.

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