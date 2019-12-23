Camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi’ne gönderilen mektupta, İslam dininin yanı sıra Türk ve Araplara yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler yer aldı. Münih’ten posta yoluyla gönderilen mektuptaki gönderici ismi ve adresinin sahte olduğu tahmin ediliyor.

Posta kutusundan cami derneği yöneticileri tarafından alınan mektubun, polise teslim edileceği belirtildi.