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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
18.07.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Camiye çirkin saldırı: İnsan dışkısıyla kirlettiler

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Camiye çirkin saldırı: İnsan dışkısıyla kirlettiler

Almanya’nın Münster kenti yakınlarındaki Minden beldesindeki bir camide giren saldırganlar, cami içerisini insan dışkılarıyla kirlettikten sonra Kur’an-ı Kerim yırttılar. Son 10 günde ülkede 6’sı DİTİB’e bağlı 7 camiye saldırı yapıldı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Minden Barbaros Camisi’ne dün öğlen saatlerinde düzenlenen saldırıda caminin içerisi insan dışkısıyla kirletildi. Ayrıca, camideki Kur’an-ı Kerim’in sayfaları yırtıldı. Olayın fark edilmesinin ardından polise haber verildi. Polis, camide inceleme yaparak soruşturma başlattı. Cami Derneği Başkanı Sebahattin Çiğdem, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasını istedi.

Camiye çirkin saldırı: İnsan dışkısıyla kirlettiler
AYNI CAMİYE PKK DA SALDIRMIŞTI
Çiğdem, “22 Ocak 2018 tarihinde camimize yine bir saldırı yapılmış ve caminin yola bakan kapı ve pencerelerine bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından terör örgütü lehine siyasi mesajlar yazılmıştı. Gece yapılan bu saldırı da sabah namazında fark edilip polise intikal ettirilmişti” dedi. Almanya’da son 10 günde 6’sı DİTİB’e bağlı, biri ise Arap topluluklara ait olmak üzere toplam 7 camiye saldırı yapıldı.

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