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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İbrahim ERGÜL
15.04.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

Camilere saldırılardan Almanlar da rahatsız

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Camilere saldırılardan Almanlar da rahatsız

Almanya’da Türklerin kurduğu partilerden Yenilik ve Adalet Birliği’nin (BIG) öncülüğünde Duisburg kentinde düzenlenen ve farklı şehirlerde yaşayan kanaat önderlerinin de katıldığı basın toplantısında birlik çağrısı yapıldı. Son haftalarda Türklere ait iş yerleri ve camilere yapılan saldırıların kınandığı toplantıda söz alan konuşmacılar birlikte barış içinde yaşama talebinde bulundu.

BIG’in teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı İhsan Kılıç, parti olarak bir ilke imza attıklarını söyledi. Kılıç, “Yaşadığımız ülkedeki sıkıntıları hepimiz biliyor ve sonuçlarını da aynı şekilde yaşıyoruz. Sokaklardaki kavgalar, camilere yapılan saldırılar Almanları da son derece rahatsız ediyor” dedi.

Yaşanılan coğrafyada sorunların olabileceğini belirten Kılıç, “Bizim medeniyetimiz kardeşlik medeniyeti. O coğrafyada, o topraklarda Yezidisiyle, Ermenisiyle, Kürdüyle, Süryanisiyle, Türküyle ve Alevisiyle, Sünnisiyle o medeniyetin çocuklarıyız ve yüzyıllarca barış içinde yaşadık. O topraklardan buraya geldik. Bugün kanaat önderleriyle birlikteyiz. Kürt kardeşlerimizi bu toplantıya davet ettik. Biz çeşitli Marksist grupların, örgütlerin ne Yezidi, ne Kürt, ne Alevi, ne Sünni çocuğun sokağa çekilmesine ve kavgaya yönlendirilmesini kabul etmiyoruz. BIG olarak buna karşı bir çalışma başlattık” diye konuştu.

Camilere saldırılardan Almanlar da rahatsız

‘TARİHİMİZ BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖNERİR’
Mardinli Kürt kanaat önderi olarak tanıtılan Ramazan Demir, “Atalarımızın 600 senedir birlikte yaşadıkları gibi birlikte yaşanılmasından yanayım. Biz bu mirası devraldık, yaşatmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olalım diyorum” dedi.
BIG Duisburg temsilcisi Aydın Erdal, Şanlıurfalı olduğunu belirterek başladığı konuşmasında birlik çağrısı yaptı.
Bingöllü Musa Sandıklı, “Kürdüm, Türküm, Lazım, Çerkezim. Vatanımı, toprağını seven bir insanım. Bizim tarihimiz her zaman birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı önerir” dedi.

Camilere saldırılardan Almanlar da rahatsız

‘TÜRK-KÜRT PLATFORM KURMALIYIZ’
Duisburg’da düzenlenen basın toplantısında söz alan BIG kadın kolları başkanı Özlem Üstündağ, şunları söyledi:
“Parti olarak bizim bir Türk ve Kürt platformu kurmamız gerekiyor. Biz bu çalışmayı başlattık. 21 Ocak’ta ilk camimiz kundaklandı. Bir gün sonra Leipzig, Menden, Heilbron, Berlin başta olmak üzere bir çok camimiz kundaklandı. 2017 yılında 13 camimiz kundaklanmışken, Afrin’ne yapılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonundan sonra bu sayı 36 ‘ya çıkmış. Bu korkunç bir rakam.
Görev yaptığımız meclisler ufak meclisler olsa da ses çıkarabilmek ve camilerin korunması için dört belediyede önergeler verdik. Birlik olursak sesimiz daha gür çıkar. Meclislere girip duruş gösterelim diyoruz. Saldırıya uğrayan camilerimizi ziyaret ettik. Berlin’deki camimiz kundaklandığında ziyaret sırasında halkımızla buluştuk. Üzüldük ve Almanya da yalnız olduğumuzu gördük. Mevcut siyasi partiler yanımızda değil. Bu ziyarette en azından Berlin Belediye Başkanı’nı görmek isterdim. Biz teröre karşıyız, camilerin kundaklanması asla kabul edilemez gibi bir duruş, destek beklerdik. Yalnız bırakıldık. Sizi birliğe davet ediyorum. Biz çok güçlü, asil ve tarihi ihtişamlı bir milletiz. Gücümüzü artık birleştirelim.”

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