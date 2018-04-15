Camilere saldırılardan Almanlar da rahatsız

BIG’in teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı İhsan Kılıç, parti olarak bir ilke imza attıklarını söyledi. Kılıç, “Yaşadığımız ülkedeki sıkıntıları hepimiz biliyor ve sonuçlarını da aynı şekilde yaşıyoruz. Sokaklardaki kavgalar, camilere yapılan saldırılar Almanları da son derece rahatsız ediyor” dedi.

Yaşanılan coğrafyada sorunların olabileceğini belirten Kılıç, “Bizim medeniyetimiz kardeşlik medeniyeti. O coğrafyada, o topraklarda Yezidisiyle, Ermenisiyle, Kürdüyle, Süryanisiyle, Türküyle ve Alevisiyle, Sünnisiyle o medeniyetin çocuklarıyız ve yüzyıllarca barış içinde yaşadık. O topraklardan buraya geldik. Bugün kanaat önderleriyle birlikteyiz. Kürt kardeşlerimizi bu toplantıya davet ettik. Biz çeşitli Marksist grupların, örgütlerin ne Yezidi, ne Kürt, ne Alevi, ne Sünni çocuğun sokağa çekilmesine ve kavgaya yönlendirilmesini kabul etmiyoruz. BIG olarak buna karşı bir çalışma başlattık” diye konuştu.





‘TARİHİMİZ BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖNERİR’

Mardinli Kürt kanaat önderi olarak tanıtılan Ramazan Demir, “Atalarımızın 600 senedir birlikte yaşadıkları gibi birlikte yaşanılmasından yanayım. Biz bu mirası devraldık, yaşatmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olalım diyorum” dedi.

BIG Duisburg temsilcisi Aydın Erdal, Şanlıurfalı olduğunu belirterek başladığı konuşmasında birlik çağrısı yaptı.

Bingöllü Musa Sandıklı, “Kürdüm, Türküm, Lazım, Çerkezim. Vatanımı, toprağını seven bir insanım. Bizim tarihimiz her zaman birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı önerir” dedi.





‘TÜRK-KÜRT PLATFORM KURMALIYIZ’

Duisburg’da düzenlenen basın toplantısında söz alan BIG kadın kolları başkanı Özlem Üstündağ, şunları söyledi:

“Parti olarak bizim bir Türk ve Kürt platformu kurmamız gerekiyor. Biz bu çalışmayı başlattık. 21 Ocak’ta ilk camimiz kundaklandı. Bir gün sonra Leipzig, Menden, Heilbron, Berlin başta olmak üzere bir çok camimiz kundaklandı. 2017 yılında 13 camimiz kundaklanmışken, Afrin’ne yapılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonundan sonra bu sayı 36 ‘ya çıkmış. Bu korkunç bir rakam.

Görev yaptığımız meclisler ufak meclisler olsa da ses çıkarabilmek ve camilerin korunması için dört belediyede önergeler verdik. Birlik olursak sesimiz daha gür çıkar. Meclislere girip duruş gösterelim diyoruz. Saldırıya uğrayan camilerimizi ziyaret ettik. Berlin’deki camimiz kundaklandığında ziyaret sırasında halkımızla buluştuk. Üzüldük ve Almanya da yalnız olduğumuzu gördük. Mevcut siyasi partiler yanımızda değil. Bu ziyarette en azından Berlin Belediye Başkanı’nı görmek isterdim. Biz teröre karşıyız, camilerin kundaklanması asla kabul edilemez gibi bir duruş, destek beklerdik. Yalnız bırakıldık. Sizi birliğe davet ediyorum. Biz çok güçlü, asil ve tarihi ihtişamlı bir milletiz. Gücümüzü artık birleştirelim.”