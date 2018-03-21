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Camiler, elçilikler ve iş yerlerinden sonra Ziraat de hedef oldu

AA
21.03.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

Yunanistan’da, Ziraat Bankası’nın Gümülcine’deki şubesine bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

KENDİLERİNİ ‘iktidar karşıtı anarşistler’ olarak adlandıran yüzleri maskeli yaklaşık 25 kişi, kent meydanında dün akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri gösterinin ardından meydanda bulunan Ziraat Bankası şubesine taşlı saldırıda bulundu.

Camiler, elçilikler ve iş yerlerinden sonra Ziraat de hedef oldu

Saldırıda bankanın girişindeki kapı ve pencere camlarında hasar meydana gelirken, mesai saati olmadığı için bankada kimsenin bulunmadığı belirtildi. Gösteri sırasında “YPG’nin yanındayız” yazılı kağıtlar dağıtan göstericiler polislerin olay yerine gelmesiyle kaçtı. Polis, saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri alırken, Gümülcine Emniyet Müdür Yardımcısı Nikos Mavroyannis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırganların yüzleri maskeli olduğu için kimliklerinin belirlenemediğini ifade eden Mavroyannis, çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alınacağını kaydetti.

Etiketler: Ziraat Bankası , gümülcine , saldırı , YPG , yunanistan , avrupadan haberler
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