Camide dua ederek okula başladılar
Almanya’da bu yıl 1. sınıfa gidecek 90 çocuk, Berlin Şehitlik Camisi’nde düzenlenen etkinlikte, okullarına dua ve besmele ile başladı.
BERLİN’de bu yıl da okula başlayan öğrenciler için dua programı düzenlendi. DİTİB Berlin Teşkilatı tarafından yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Şehitlik Camisi’nde düzenlenen ‘Dua ile okula başlıyorum’ programına 1. sınıfa gidecek 90 çocuk katıldı. Berlin Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı Mehmet Acar, bu yıl Berlin’de okula yeni başlayan çocuklar için 9’uncu kez dua programı düzenlediklerini belirterek, programın geleneksel hale geldiğini söyledi.
ÇOCUKLAR İLERİDE BUGÜNÜ HATIRLAYACAK
DİTİB Berlin Teşkilatı Başkanı Fatih Eroğlu da “Çocuklarımız büyüdüğünde bugünü hatırlayarak ‘Okula camide besmeleyle ve dua ile başladık’ diyecekler inşallah” dedi. Çocukların ana dilini iyi bildiklerinde Almancayı da rahatlıkla öğreneceklerini vurgulayan Eroğlu, velilere çocuklarını Türkçe derslerine göndermeleri çağrısı yaptı. Velilerin ve çeşitli camilerde görev yapan imamların katılımıyla düzenlenen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin okunması, dualar ve öğrencilere hediye dağıtımıyla sona erdi.
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