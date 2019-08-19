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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
19.08.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Camide dua ederek okula başladılar

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Camide dua ederek okula başladılar

Almanya’da bu yıl 1. sınıfa gidecek 90 çocuk, Berlin Şehitlik Camisi’nde düzenlenen etkinlikte, okullarına dua ve besmele ile başladı.

BERLİN’de bu yıl da okula başlayan öğrenciler için dua programı düzenlendi. DİTİB Berlin Teşkilatı tarafından yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Şehitlik Camisi’nde düzenlenen ‘Dua ile okula başlıyorum’ programına 1. sınıfa gidecek 90 çocuk katıldı. Berlin Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı Mehmet Acar, bu yıl Berlin’de okula yeni başlayan çocuklar için 9’uncu kez dua programı düzenlediklerini belirterek, programın geleneksel hale geldiğini söyledi.

Camide dua ederek okula başladılar

ÇOCUKLAR İLERİDE BUGÜNÜ HATIRLAYACAK
DİTİB Berlin Teşkilatı Başkanı Fatih Eroğlu da “Çocuklarımız büyüdüğünde bugünü hatırlayarak ‘Okula camide besmeleyle ve dua ile başladık’ diyecekler inşallah” dedi. Çocukların ana dilini iyi bildiklerinde Almancayı da rahatlıkla öğreneceklerini vurgulayan Eroğlu, velilere çocuklarını Türkçe derslerine göndermeleri çağrısı yaptı. Velilerin ve çeşitli camilerde görev yapan imamların katılımıyla düzenlenen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin okunması, dualar ve öğrencilere hediye dağıtımıyla sona erdi.

Camide dua ederek okula başladılar

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