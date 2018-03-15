Camide barış mesajı verdiler

İSLAM Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) bağlı Brühl Camisi’nde “Barış sadece temenni değildir” temasıyla düzenlenen programa, Türklerin yanı sıra Almanlar da yoğun ilgi gösterdi.

Brühl Camisi inisiyatif sorumlusu Hasan Güngör, 15 yıldır düzenledikleri toplantılarla bu ülkede komşu olarak yaşayan Müslüman ve Hristiyanları aynı çatı altında bir araya getirip sorunlar karşısında birlikte hareket edilmesini sağladıklarını ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak 20’nci yüzyıl sonuna kadar öldürülen kişi sayısının 150 milyona ulaştığına dikkati çeken Güngör, Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluş gayesinin, barışı ve huzuru korumak olduğunu ancak kuruluşundan bu yana savaşsız bir yıl geçmediğini, BM’nin bunu durdurmak için etkin rol üstlenmediğini söyledi.





‘SİLAH SATIŞLARI SON YILLARDA ARTTI’

İslam Bilimci Hüseyin İnam da İslam’ın “barış dini’ özelliğini vurgulayarak, Hz. Muhammed’in Yahudilerle imzaladığı barış antlaşmalarının bunun delili olduğuna işaret etti. İslam coğrafyasında yaşanan sorunlara dikkati çeken İnam, “Batılı ülkeler, bu ülkelerde gerçek manada bir demokrasi istemiyor. Silah satışları özellikle son yıllarda büyük artış göstermiştir. Her şeye rağmen herkes barış istiyor ancak bu barış isteği sadece bir temenniden ibaret olmamalı” dedi.

‘BARIŞ AFFETMEKLE MÜMKÜN OLABİLİR’

Katolik Din Bilimci Dr. Werner Höbsch ise savaşların çok acı tablolar ortaya çıkardığını, barışın kin, nefret ve intikam duygusu üzerine değil affetmekle mümkün olabileceğini belirterek, “Dünya barışı ancak baskı ve haksızlıkların sona ermesiyle mümkün olacaktır” diye konuştu.