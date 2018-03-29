Cami yakanlar yakalanamadı
Almanya’da yılbaşından beri Türk camilerine saldırılar arttı ve devam ediyor. Bu saldırılardan henüz biri bile aydınlığa kavuşturulan olmadı.
Hükümetin basın toplantısında bu yönde gelen bir soruya yanıt veren İçişleri Bakanlığı sözcüsü Johannes Dimroth, güvenliğin ve saldırıları aydınlığa kavuşturmanın eyaletlerin yetkisinde olduğunu söyledi. Kaç saldırının aydınlığa kavuştuğu konusunda ellerinde bir sayı bulunmadığını belirten Dimroth, “Şimdiye kadar herhangi bir saldırı aydınlığa kavuştu mu?” sorusuna da cevap veremeyeceğini belirtti.
DÖNEN TERÖRİST ENDİŞESİ
Sözcü Dimroth, Almanya’dan Suriye ve Irak’a 980 civarında kişinin gittiğini ve bunlardan 100’ünün çatışmalara katıldığını açıkladı. Bunlardan kaçının terör örgütleri PKK ve YPG’ye katıldığı konusunda bir ayrım yapmadıklarını belirten sözcü, savaş bölgelerinden Almanya’ya geri dönen PKK militanlarını, DEAŞ militanları gibi yakından izlediklerini belirterek şöyle dedi:
“Bunu çok dikkatle izliyoruz. Almanya ve Avrupa’ya geri dönüşlerde önemli bir artış yok. Ama biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Kimin hangi tarafta çatışmalara katıldığı konusunda bir ayrım yapmıyoruz. Belirli bir radikalleşme her zaman için büyük tehlike. Buna karşı birçok tedbir alındı. Çifte vatandaş olanların Alman vatandaşlığını kaybedeceği yeni koalisyon sözleşmesinde de yer alıyor.”
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