‘Cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı’
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Avrupa’da artan cami saldırılarına dikkati çekerek, “Eğer cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı, emniyet görevini yapmalı ve adalete teslim etmeli, adalet önünde herkes hesabını vermeli” dedi.
TÜRKMEN, Almanya’nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, son dönemde artan cami saldırıları, aşırı sağın yükselişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basının da son günlerde yükselen aşırı sağı sık sık gündeme getirmeye başladığına işaret eden Türkmen, “Çünkü en son Almanya’da bir valiyi aşırı sağ bir örgüt öldürdü. Bir iki hafta önce bizim Schleswig-Holstein eyaletindeki camimizde Kur’an-ı Kerim yırtılıp tuvalete atıldı. İki gün önce Karlsruhe merkez camimize saldırı oldu. Dün de Köln merkez camimize bombalı saldırı ihbarı yapıldı” diye konuştu.
‘EMNİYET GÖREVİNİ YAPMALI’
Cami saldırılarının sık yaşandığını ancak faillerin bir türlü yakalanmadığını belirten Türkmen, şöyle devam etti: “Eğer cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı, emniyet görevini yapmalı ve adalete teslim etmeli, adalet önünde herkes hesabını vermeli. Eğer failler yakalanmaz ve adalet önünde hesap vermezse bu saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir.” Türkmen, Alman polisi ve adaletine güvendiklerini vurgulayarak, faillerin bir an evvel yakalanması temennisinde bulundu.
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