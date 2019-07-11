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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.07.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

‘Cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı’

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‘Cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı’

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Avrupa’da artan cami saldırılarına dikkati çekerek, “Eğer cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı, emniyet görevini yapmalı ve adalete teslim etmeli, adalet önünde herkes hesabını vermeli” dedi.

TÜRKMEN, Almanya’nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, son dönemde artan cami saldırıları, aşırı sağın yükselişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basının da son günlerde yükselen aşırı sağı sık sık gündeme getirmeye başladığına işaret eden Türkmen, “Çünkü en son Almanya’da bir valiyi aşırı sağ bir örgüt öldürdü. Bir iki hafta önce bizim Schleswig-Holstein eyaletindeki camimizde Kur’an-ı Kerim yırtılıp tuvalete atıldı. İki gün önce Karlsruhe merkez camimize saldırı oldu. Dün de Köln merkez camimize bombalı saldırı ihbarı yapıldı” diye konuştu.

‘Cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı’

‘EMNİYET GÖREVİNİ YAPMALI’
Cami saldırılarının sık yaşandığını ancak faillerin bir türlü yakalanmadığını belirten Türkmen, şöyle devam etti: “Eğer cami saldırılarını önleyeceksek failler muhakkak yakalanmalı, emniyet görevini yapmalı ve adalete teslim etmeli, adalet önünde herkes hesabını vermeli. Eğer failler yakalanmaz ve adalet önünde hesap vermezse bu saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir.” Türkmen, Alman polisi ve adaletine güvendiklerini vurgulayarak, faillerin bir an evvel yakalanması temennisinde bulundu.

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