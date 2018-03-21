‘Cami saldırılarına tepkiler yetersiz’

KÖLN’deki camiyi ziyaret eden Malkoç, cami yöneticileri ve cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Malkoç, “Avrupa’da geçen yıl yapılan seçimlerden sonra ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı yükseldi, bunun da tabii hem göçmenlere hem burada bulunan bizim insanlarımıza çok zararı oldu” dedi.

İbadethanelere saldırıları önlemesi gereken Avrupalı siyasetçilerin ve kamu görevlilerinin yeterli tepkisinin olmadığına savunan Malkoç, “Türkiye kökenli 6 milyon insan var burada. Almanya’da zannediyorum 30’un üzerinde ibadethaneye saldırılar oldu. Bunun önlemini almak buradaki kamu görevlilerine düşüyor” diye konuştu.





‘MUTLAKA HAKKINIZI ARAYIN’

Kamu denetçisinin görevinin bulunduğu ülkede iyi yönetimi ve kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak olduğunu belirten Malkoç, şöyle dedi:

“Bunu Türkiye’de yaptığımız gibi buralara geliyoruz ve buralarda haksızlığa veya ayrımcılığa uğrayan arkadaşlarımıza hak arama yöntemlerini anlatıyoruz. Yani Avrupa’daki Türkiye kökenli insanlarımıza kendi haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanmaları gerektiğini, bunun yolunu ve usulünü anlatıyoruz. Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde bizim insanımız bir haksızlığa, ayrımcılığa maruz kaldığında mutlaka hakkını aramalıdır. Bu anlamda hak arama alışkanlığını yaygınlaştırmamız gerekiyor.”

‘BİZLER DE TAKİP EDİYORUZ’

Herhangi bir saldırı ya da şikayet durumunda yaşanılan ülkedeki yetkili mercilerle birlikte kendilerine de bilgi verilmesini isteyen Malkoç, yapılan müracatları kendilerinin de o ülkelerin yetkilileri nezdinde takip ettiklerinin altını çizdi.

Saldırıların faillerinin bir an önce yakalanmasını temenni eden Malkoç, “Yakalanıp gerekli müeyyide uygulansın ki bunlar tekerrür etmesin. Ancak bunlar oluyor ve bizim insanımızın hak kaybı varsa o hakları mutlaka aramalıyız” dedi.

Malkoç daha sonra Köln’deki DİTİB Genel Merkezini ve Köln Merkez Camisi’ni ziyaret etti. DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Malkoç’a cami hakkında bilgi verdi.