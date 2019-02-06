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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP-ANP
06.02.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Cami saldırılarına karşı cemaate profesyonel güvenlik dersi

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Cami saldırılarına karşı cemaate profesyonel güvenlik dersi

Amsterdam’da İslamofobik tehdit olasılığının yüksek olması nedeniyle geçen hafta İslami kuruluşlar ve camilerin korunacağını söyleyen Belediye Belediye Başkanı Femke Halsema, şimdi ise camilere olası saldırılara karşı alınacak güvenlik önlemlerinden cami yöneticilerinin sorumlu olduğunu belirterek cami yöneticileri ve cemaate profesyonel güvenlik dersi verileceğini duyurdu.

HOLLANDA’da Müslümanlar, geçen hafta, ırkçıların ve terör örgütü PKK yandaşlarının İslami kuruluşlar ve camilere düzenlediği saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin ülkedeki bütün camilerde artırılmasını talep etmişti. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema da iki hafta önce başkentte İslamofobik tehdit olasılığının yüksek olması nedeniyle kentteki İslami kuruluşlar ve camilerin korunacağını kaydetmişti.

İNSAN HAYATINA KARŞI SALDIRI YOK
Halsema belediye meclisine gönderdiği mektupta, İslami kuruluşlara ve camilere yönelik alınacak önlemlerin yeni bir somut tehdit olasılığı anlamına gelmediğini belirterek, İslami kuruluşların güvenliği ile ilgili kaygıları olduğunu kaydetti. Mektupta, camilere yönelik tehdit olasılığının insan hayatına karşı saldırı olmadığını, saldırıların ‘duvar yazısı’, ‘hasar’ ve ‘kundaklama’yı kapsadığını ifade eden Halsema, bu riskleri mümkün olduğunca engellemeye ve binaların dayanaklığını iyileştirmeye yönelik önlemler alınacağını aktardı.

Cami saldırılarına karşı cemaate profesyonel güvenlik dersi

YÖNETİCİ VE CEMAATE GÜVENLİK DERSİ
Halsema, belediyenin İslami kuruluşlara ait binaların eksiklerini yöneticilere bildireceğini ve ‘cam kırılmasına karşı folyo’ gibi önlemlerin alınması gerektiğine yönelik danışmanlık yapacağını bildirerek, ilk olarak kaliteli kapı kilidi ve ışıklandırma gibi temel güvenlik unsurlarının tam olması gerektiğini vurguladı.
Camiler için 2017’de tanınan “tehdit altında olan kuruluşlara sübvansiyon” hakkından yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Halsema, cami yöneticileri ve cemaate yönelik profesyonel güvenlik dersi sunulacağını aktardı.

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