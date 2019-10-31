Cami saldırganı tutuklandı
Fransa’nın güneybatısındaki Bayonne kentinde önceki gün cami önünde silahlı saldırı gerçekleştiren ve gözaltına alınan saldırganın, hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.
BAYONNE Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, 84 yaşındaki saldırganın müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Bayonne Savcısı Marc Mariee, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın caminin kapısını ateşe verdiğini ancak yangının kontrol altına alındığını söylemişti. Mariee, saldırganın ayrıca 2 kişiyi ağır yaraladığını belirtmişti.
Fransız basını, Claude Sinke isimli saldırganın 2015’teki bölgesel seçimlerde liderliğini Marine Le Pen’in yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin adayı olarak Seignanx’da yarıştığını yazmıştı.
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