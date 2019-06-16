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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
16.06.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Cami önünde İslam karşıtı afiş dağıtan PEGIDA yine kavga çıkardı

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Cami önünde İslam karşıtı afiş dağıtan PEGIDA yine kavga çıkardı

Hollanda’nın Eindhoven kentinde daha çok Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde izinsiz İslam karşıtı afiş dağıtan PEGIDA hareketi lideri ve arkadaşları kavga çıkardı. Semt sakini bir Hollandalı ile kavga eden grup üyeleri olay yerinden kaçarken, liderleri polis eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı.

İSLAM ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld ile arkadaşlarının, Hollanda’nın Eindhoven kentindeki El Furkan Camisi önünde izinsiz İslam karşıtı afişler dağıtmasına semt sakinleri ve cami cemaati tepki gösterdi.
Kendilerini “Batı’nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar” olarak tanımlayan İslam karşıtı grub provokasyon eylemlerine bir yenisini eklemek için, Eindhoven kentinde daha çok Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde izinsiz afiş dağıtmaya başladı. Semt sakini bir Hollandalı ile kavga eden grup üyeleri bölgeden kaçarken, grubun lideri Wagensveld polise sığınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Olayda kimse gözaltına alınmadı.

Cami önünde İslam karşıtı afiş dağıtan PEGIDA yine kavga çıkardı

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ DE OLAY ÇIKARMIŞLARDI
PEGIDA hareketi, aynı cami önünde ramazan ayının ilk günü gösteri yapmak istemiş ve arbede çıkmıştı. Polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle de gösteriden vazgeçmişti.
Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma salı günü, PEGIDA’nın cami önünde yapmak istediği birden fazla gösteri başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetmiş, şehir merkezindeki Stadhuis Meydanı’nda 19 Haziran’da eylem yapmasına izin vermişti.

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