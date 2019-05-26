Cami kundakçısını cemaat yakalayıp polise teslim etti
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Hagen şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Ulu Camiyi kundaklayan şüpheli, cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
DÜN sabah saat 10.00 sıralarında gerçekleşen olayda, saldırgan cami önündeki çöp bidonlarını ateşe verdikten sonra kaçmıştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, yanında iki köpeği ile cami önüne geldiği görülüyor. Şüphelinin ayrılmasından sonra da yangın çıkıyor.
Bölgede yaşayan bir Türk vatandaşının, şüpheliyi gördüğünü cemaatteki arkadaşlarına söylemesi üzerine, o sırada bölgeye yakın olan başka cemaat üyeleri saldırganı Hagen Tren İstasyonu’nda yakaladı. Durumu polise haber veren cemaat üyeleri, saldırganı olay yerine gelen polise teslim etti.
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