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Cami arsasına, 23 haç diktiler

AA
11.03.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

Hollanda’da Enschede kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikti.

PEGIDA üyesi grubun sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülere göre, grup, cami yapılması planlanan alana 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü verdi.
Haçların üzerine Londra, Barselona, Paris ve Brüksel’deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimleri yazıldı.
PEGIDA, paylaşımında, “İslam, nefret ve terör anlamına geliyor. Onun için bugün Enschede kentinde nefret evi inşa edilecek arsada eylem gerçekleştirdik. Bunu engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” denildi.
PEGIDA üyeleri, dört ay önce, aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

Etiketler: PEGIDA , Hollanda , cami , avrupadan haberler
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