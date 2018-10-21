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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: ABACAPRESS.COM
21.10.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Cameron’un yardımcısı Facebook’ta işe başladı

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Cameron’un yardımcısı Facebook’ta işe başladı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un küresel ilişkiler ve iletişim bölümünün başına, eski İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg getiriliyor.

İNGİLTERE’de David Cameron ve muhafazakarlarla 2010 yılında koalisyon hükümeti kuran liberal demokratların lideri 51 yaşındaki Nick Clegg’in, Facebook’taki yeni görevine ocak ayında başlayacağı belirtildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Clegg’in, yapılan veri güvenliği ihlali sebebiyle Avrupalı ve Amerikalı regülatörlerin soruşturmasına maruz kalan Facebook’un yasal düzenlemelerle başa çıkmasına yardımcı olması amacıyla göreve getirileceği ifade edildi.

‘FACEBOOK’TAN DUYURDU’
Kişisel Facebook hesabından yeni görevi hakkında paylaşımda bulunan Clegg, Facebook’un, sadece sosyal yaşamın bir parçası değil, aynı zamanda bireylerin mahremiyeti, demokratik süreçlerin bütünlüğü, serbest konuşma özgürlüğü ve yasak içerik arasındaki denge gibi toplum olarak karşılaşılan en karmaşık ve zor soruların kalbi olduğunu belirtti.
Clegg açıklamasında, “Facebook’un, teknolojinin iyiliğin yanında olmasını sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki insanlar, kuruluşlar, hükümetler ve düzenleyicilerle birlikte çalışarak bu sorulara cevap bulunması yönünde bir rol oynamaya devam etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD’de kasım 2016’da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere’de haziran 2016’da gerçekleşen AB referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.
Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

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