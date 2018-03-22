Cambridge’de nevruzu kutladılar

İngiltere’nin Cambridge şehrinde düzenlenen etkinlikte, Kırgız, Kazak, Özbek, Tacik ve Türkmen sanatçılarla dansçılar sahne aldı. Kutlama, kitap tanıtım forumunun ardından Cambridge Üniversitesi Kazakistan Birliği dansçılarının gösterisiyle başladı. Ardından sırasıyla Tacik müzisyen Abdulfayoz Rizvonov, Kırgız dansçılar Nazgul Zhuzumova ile Oksana Lopareva sahneye çıktı. Sardor Mirzakhojaev’in ‘dutar’ ile yorumladığı geleneksel Özbek şarkısı ise büyük beğeni aldı.

Türkmenistanlı sanatçı Guncha Mammedurdiyeva da ‘Geldi Novruzum’ adlı şarkıyı yorumladı. Söz yazarı, müzisyen ve piyanist Kazak sanatçı Airika Nariman, gitarist Sanzhar Taitelev ile birlikte ‘Kozimnin Karası’ şarkısını seslendirdi.

ÖZBEK PİLAVI DAĞITILDI

Özbekistanlı Rashid Shadat, Sardar Mirzokhojayev’in ‘Akasini Ukase’ şarkısını dans eşliğinde sahne söylerken, Kazakistanlı sanatçı Yerlan Rysqaly, ülkesinin ünlü bir türküsünü seslendirdi. Guncha Mammedurdiyeva’nın söylediği ‘Owazy Geldi’ şarkısı da konukların beğenisini topladı.

Sardor Mirzokhojayev ile Rashid Shadat’ın Özbekistan’a has ‘Karnay’ müzikli gösterisi nevruz kutlamasına ayrı bir renk kattı.

Meerim Bektenova ile Aizade Israilova’nın yorumladığı ‘Oslo da Tooluk Kyrgyzy’ adlı Kırgız şarkısıyla kutlama son bulurken, konuklara Özbek pilavı ve Orta Asya yemekleriyle tatlıları ikram edildi. Kutlamaya destek veren Kırgızıstan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ı tanıtan standlarda bu ülkelerin geleneksel sanatları konukların beğenisine sunuldu.