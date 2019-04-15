Cam sileceğinde yolculuğu polis bitirdi
Köln’de tramvayı kaçıran 20 yaşındaki bir gencin, son anda yakaladığı tramvayın cam sileceğine tutunarak ettiği yolculuk polis müdahalesi ile son buldu.
ALMANYA’nın Köln Emniyeti tarafından basına servis edilen görüntülerde, kentteki 7 numaralı tramvay hattında 12 Nisan’da yaşanan ilginç bir yolculuk dikkati çekti. Görüntülerde, bir gencin tramvayın sileceklerine tutunarak yolculuk yapması görülüyor. Polis devriye aracındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen yolculuk, Molke Caddesi durağında polisin müdahalesi ile sona eriyor.
Spor salonuna geç kalmamak için bir sonraki tramvayı beklemek yerine, sileceğe tutunduğunu anlatan gencin demiryolu trafiğini ve kendi yaşamını tehlikeye atmaktan dolayı ne ceza alacağına mahkeme kara verdi.
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