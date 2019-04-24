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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
24.04.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Çalışmayan tekin adamlara 366 bin Euro!

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Çalışmayan tekin adamlara 366 bin Euro!

Stuttgart’ın kasasından çıkıyor

BUNDESLIGA’da bu sezon iki teknik direktör değiştiren tek kulüp Stuttgart.

Çalışmayan tekin adamlara 366 bin Euro
Stuttgart, sezona Tayfun Korkut ile başladı. Ancak ekim ayında 45 yaşındaki Korkut’u gönderdi. Böylece 2019-2018 Sezonu’nda teknik direktörü ile yollarını ayıran ilk kulüp oldu. Korkut’un yerine 44 yaşındaki Markus Weinzierl göreve getirildi. 23 maç sonunda beklenen başarıyı gösteremeyen Weinzierl ile de geçtiğimiz hafta sonu yollar ayrıldı. Korkut’un ve Weinzierl’in yardımcılarını da gönderen Sutttgart, böylece iki teknik direktör ve beş yardımcının işine son verdi. Ancak bu kararlar kulübe pahalıya mal oldu.
Çalışmayan tekin adamlara 366 bin Euro
HER AY ÖDÜYOR
Stuttgart’ın görevine son verdiği iki teknik direktör ile beş yardımcının 2020 yılının Haziran ayı sonuna kadar sözleşmeleri buluyor. Kulüp beş antrenöre her ay yaklaşık 366 bin euro maaş ödüyor. Karşılığında ise beş teknik adam hiçbir şey yapmıyor. Tayfun Korkut’un sözleşmesinde takım ligden düşse de 2020 yılının Haziran ayına kadar geçerli olduğu maddesi var. bu durumda Korkut daha bir yıldan fazla kulüpten maaşını alabilecek. Weirzierl’in durumu ise farklı. Onun sözleşmesinde takımın ligden düşmesi durumunda feshedileceği maddesi bulunuyor. Ligde sondan üçüncü durumda bulunan Stuttgart, İkinci Bundesliga’ya düşmesi durumunda Weinzierl’e maaş ödemekten kurtulacak.

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