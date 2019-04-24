Çalışmayan tekin adamlara 366 bin Euro!
Stuttgart’ın kasasından çıkıyor
BUNDESLIGA’da bu sezon iki teknik direktör değiştiren tek kulüp Stuttgart.Stuttgart, sezona Tayfun Korkut ile başladı. Ancak ekim ayında 45 yaşındaki Korkut’u gönderdi. Böylece 2019-2018 Sezonu’nda teknik direktörü ile yollarını ayıran ilk kulüp oldu. Korkut’un yerine 44 yaşındaki Markus Weinzierl göreve getirildi. 23 maç sonunda beklenen başarıyı gösteremeyen Weinzierl ile de geçtiğimiz hafta sonu yollar ayrıldı. Korkut’un ve Weinzierl’in yardımcılarını da gönderen Sutttgart, böylece iki teknik direktör ve beş yardımcının işine son verdi. Ancak bu kararlar kulübe pahalıya mal oldu.HER AY ÖDÜYOR
Stuttgart’ın görevine son verdiği iki teknik direktör ile beş yardımcının 2020 yılının Haziran ayı sonuna kadar sözleşmeleri buluyor. Kulüp beş antrenöre her ay yaklaşık 366 bin euro maaş ödüyor. Karşılığında ise beş teknik adam hiçbir şey yapmıyor. Tayfun Korkut’un sözleşmesinde takım ligden düşse de 2020 yılının Haziran ayına kadar geçerli olduğu maddesi var. bu durumda Korkut daha bir yıldan fazla kulüpten maaşını alabilecek. Weirzierl’in durumu ise farklı. Onun sözleşmesinde takımın ligden düşmesi durumunda feshedileceği maddesi bulunuyor. Ligde sondan üçüncü durumda bulunan Stuttgart, İkinci Bundesliga’ya düşmesi durumunda Weinzierl’e maaş ödemekten kurtulacak.
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