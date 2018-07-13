Çalışma Bakanından yeni ‘emeklilik paketi’
Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, emeklilik sistemine güveni artırmayı ve yaşlılıkta fakirleşme korkusunu önlemeyi hedefleyen ‘emeklilik paketi’ni kamuoyuna açıkladı. Paket onaylanırsa 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek.
ALMANYA’da emekli olunca yoksullaşan insanların sayısı giderek artıyor, emeklilik sistemine karşı güven ise azalıyor. Konuyla ilgili ‘Almanya İçin Emeklilik Paketi’ adlı bir taslak hazırlayan Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, bunu kamuoyuna açıkladı. Paket, koalisyon ortaklarının da onayını alırsa, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Bakan Heil, federal bütçeden teşvik ayrılmasını ve bir ‘nüfus fonu’ kurulmasını öngören ‘emeklilik paketi’yle, güveni yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Hazırlanan taslağa göre çocuklu annelerin emekli maaşlarında iyileşme olacak. Ayrıca ayda bin 300 euroya kadar geliri olan çalışanlara, sosyal kesintilerin azaltılması öngörülüyor. Bununla da yaşlılıkta yoksullaşma tehlikesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni emekli paketi ayrıca emekli seviyesini ve primleri 2025 yılına kadar korumayı da amaçlıyor.
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