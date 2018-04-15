Çalışanlar bir kez daha uyarabilir
Almanya’da geçen hafta havaalanları, yuvalar, hastane, temizlik ve benzeri birçok alanda uyarı grevi yapan çalışanlar, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınmaması halinde yeniden iş bırakma eylemleri yapacak.
VER.DI sendikası başkanı Frank Bsirske, “Bu kez daha kapsamlı iş bırakma eylemleri yapılacak” uyarısında bulundu. Sendika ve işveren toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde şimdiye kadar iki kez masaya oturdu. Her iki görüşmede de bir sonuç çıkmadı. Sendika yüzde 6 oranında zam isterken, işveren tarafı şimdiye kadar kendi teklifini bile sunmadı. Tarafalar 22 Nisan pazar günü Potsdam kentinde tekrar bir araya gelecek.
Yaklaşık 2 milyon 300 bin çalışanı kapsayan toplu sözleşme görüşmesinde işveren tarafının bu kez kendi önerisini yapacağı tahmin ediliyor.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise tarafların uzlaşmasını isterken, sendikanın yüzde 6 zam talebini çok yüksek bulduğunu belirtti.
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