Çalınan o pırlantaları pazarlıksız satmak istediler
Almanya’nın Dresden kentindeki Yeşil Kubbe Müzesi’nde yaklaşık altı hafta önce çalınan milyonlarca Euro değerindeki mücevherlerden pırlanta kolye ve Polonya nişanı pırlanta haçı 9 milyon Euro’ya satılmak istendiği ortaya çıktı.
KİMLİĞİ belirsiz kişi veya kişiler tarafından bazı koleksiyonerlere, “Elimizde Polonya nişanı ve Saksonya Kolyesi var. Pazarlık yapmıyoruz. 9 milyon Euro’ya satıyoruz” diye yollanan mailde paranın da gizli tutulan Bitcoin hesabına yatırılması istendi. Soygunu soruşturan polisle görevlendirilen özel dedektifler, mailin soyguncular tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırıyor.
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