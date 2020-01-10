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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Çalınan o pırlantaları pazarlıksız satmak istediler

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Çalınan o pırlantaları pazarlıksız satmak istediler

Almanya’nın Dresden kentindeki Yeşil Kubbe Müzesi’nde yaklaşık altı hafta önce çalınan milyonlarca Euro değerindeki mücevherlerden pırlanta kolye ve Polonya nişanı pırlanta haçı 9 milyon Euro’ya satılmak istendiği ortaya çıktı.

KİMLİĞİ belirsiz kişi veya kişiler tarafından bazı koleksiyonerlere, “Elimizde Polonya nişanı ve Saksonya Kolyesi var. Pazarlık yapmıyoruz. 9 milyon Euro’ya satıyoruz” diye yollanan mailde paranın da gizli tutulan Bitcoin hesabına yatırılması istendi. Soygunu soruşturan polisle görevlendirilen özel dedektifler, mailin soyguncular tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırıyor.

Çalınan o pırlantaları pazarlıksız satmak istediler

 

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