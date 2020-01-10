Çalınan o pırlantaları pazarlıksız satmak istediler

KİMLİĞİ belirsiz kişi veya kişiler tarafından bazı koleksiyonerlere, “Elimizde Polonya nişanı ve Saksonya Kolyesi var. Pazarlık yapmıyoruz. 9 milyon Euro’ya satıyoruz” diye yollanan mailde paranın da gizli tutulan Bitcoin hesabına yatırılması istendi. Soygunu soruşturan polisle görevlendirilen özel dedektifler, mailin soyguncular tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırıyor.