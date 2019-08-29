Çaldığı silahları aşırı sağcılara da sattı mı?
Sauerland’daki bir silah fabrikasında çalışan 47 yaşındaki kişi, fabrikadan çaldığı yaklaşık 100 yarı otomatik av silahını motor çetelerine sattığı gerekçesiyle tutuklandı.
SAVCILIK, 2016’dan bu yana farklı dönemlerde silahları çaldığını itiraf eden zanlıyla ilgili soruşmayı genişletti. Savcı Thomas Schmelzer, “Son üç yılda yaklaşık 100 silah çalındığından hareket ediyoruz” açıklaması yaptı. Çalınan silahların aşırı sağcıların eline geçip geçmediği de soruşturuluyor. İsmi açıklanmayan zanlının, ifadesinde silahların büyük bölümünü çete üyelerine sattığını itiraf ettiği öğrenilirken, silah satışından ne kadar para kazandığı ise bilinmiyor.
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Hagen kentinde çete üyeleri arasında son çıkan silahlı çatışmada kullanılan silahlardan birinin fabrikadan çalındığı tespit edildi.
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