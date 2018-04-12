‘Cahilce hareket’ PKK’lıları kurtaramadı
Fransa’nın Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneklerine molotof kokteyli ile saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşı üç kişiye, 1 ila 3 yıl hapis cezaları verildi.
FRANSA’nın güneyinde bulununan Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneklerine 2016 yılının temmuz ve ağustos aylarında saldırı düzenleyen üç kişi, Paris Ceza Mahkemesinde yargılandı.
Mahkeme, 23, 24 ve 30 yaşlarında olan ve Marsilya kentinde yaşayan üç kişiyi, terör örgütü PKK yandaşı oldukları ve Fransa’da terör eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle bir ila üç yıl hapse mahkum etti. Mahkeme ayrıca bu kişilerin isimlerinin, terör saldırısında bulunan ve terör örgütleriyle ilişkili olan kişilerin yer aldığı adli takip sistemine eklenmesine karar verdi.
Ouest France gazetesi, saldırganlardan ikisinin mahkemede iddiaları reddettiklerini fakat olay yerinde bulunan molotof kokteyllerinde bu kişilerin DNA izlerine rastlandığı, telefon sinyallerinden olay yerinde olduklarının tespit edildiği ve saldırıda kullanılan aracın, saldırganlardan birinin kayınpederine ait olduğunun belirlendiği bilgisini verdi.
‘PİŞMANIZ’ DEDİLER
Gazete, sanıkların duruşma sırasında pişmanlık duydukları ve cahilce hareket ettikleri yönünde savunmada bulunduklarını ayrıca sanık avukatının davanın terör örgütü üyeliği üzerinden görülmesini engellemek için girişimde bulunduğu fakat bu talebin reddedildiğini yazdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle