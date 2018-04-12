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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
12.04.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

‘Cahilce hareket’ PKK’lıları kurtaramadı

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‘Cahilce hareket’ PKK’lıları kurtaramadı

Fransa’nın Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneklerine molotof kokteyli ile saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşı üç kişiye, 1 ila 3 yıl hapis cezaları verildi.

FRANSA’nın güneyinde bulununan Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneklerine 2016 yılının temmuz ve ağustos aylarında saldırı düzenleyen üç kişi, Paris Ceza Mahkemesinde yargılandı.
Mahkeme, 23, 24 ve 30 yaşlarında olan ve Marsilya kentinde yaşayan üç kişiyi, terör örgütü PKK yandaşı oldukları ve Fransa’da terör eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle bir ila üç yıl hapse mahkum etti. Mahkeme ayrıca bu kişilerin isimlerinin, terör saldırısında bulunan ve terör örgütleriyle ilişkili olan kişilerin yer aldığı adli takip sistemine eklenmesine karar verdi.
Ouest France gazetesi, saldırganlardan ikisinin mahkemede iddiaları reddettiklerini fakat olay yerinde bulunan molotof kokteyllerinde bu kişilerin DNA izlerine rastlandığı, telefon sinyallerinden olay yerinde olduklarının tespit edildiği ve saldırıda kullanılan aracın, saldırganlardan birinin kayınpederine ait olduğunun belirlendiği bilgisini verdi.

‘PİŞMANIZ’ DEDİLER
Gazete, sanıkların duruşma sırasında pişmanlık duydukları ve cahilce hareket ettikleri yönünde savunmada bulunduklarını ayrıca sanık avukatının davanın terör örgütü üyeliği üzerinden görülmesini engellemek için girişimde bulunduğu fakat bu talebin reddedildiğini yazdı.

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