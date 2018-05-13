Çağrı merkezi operatörleri tehditler üzerine şikayette bulundu
Fransa’da acil hattını arayıp “Ölüyorum lütfen yardım edin” diyen 22 yaşında Naomi Musenga’yı ciddiye almayan ve müdahalede gecikilmesinden dolayı ölümüne yol açmakla suçlanan acil çağrı operatörü, halkın tepkisini topladı.
OLAYIN duyulması üzerine acil çağrı hattı çalışanlarına ölüm tehditleri yağdı. Operatörler şikayette bulundu. Bas-Rhin bölgesi acil çağrı merkezinde çalışan operatöre halk tepkisini merkezi arayıp ölüm tehdidinde bulunarak gösterdi. Olay üzerine operatörler karakola gidip şikayette bulundu. Ülke çapında tepki çeken meselenin sorumlusu operatör hakkında soruşturma açılmışken 50 yaşlarındaki operatör kadının psikolojik destek gördüğü ve mesleğini değiştirmeyi düşündüğü öğrenildi.
Hayatını kaybeden Naomi Musenga’nın anne ve babası adalet isterken kardeşleri Gloire ve Martial da halkı daha sakin olmaya davet etti ve “Onların suçu değil” diyerek sorumlu operatöre karşı bir nefret duygusu beslemediklerini söyledi.
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