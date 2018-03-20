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‘Cadı avı’ deyip istifasını açıkladı

AA
20.03.2018 - 17:24 | Son Güncelleme:

Norveç Adalet ve Göçmen Bakanı Sylvi Listhaug, muhalefet partilerinin sağ azınlık koalisyon hükümeti hakkında gensoru verme tehdidinden sonra basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıkladı.

SOSYAL medya üzerinden geçen hafta yaptığı paylaşım yüzünden ‘cadı avı’na maruz kaldığını belirterek istifa kararı aldığını ifade eden Listhaug, “partisinin hükümetten ayrılmasına gönlü elvermediği için bu kararı aldığını” kaydetti. 

Listhaug, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör örgütü listesinde gösterilen Eş-Şebab terör örgütünün bir militanının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “İşçi Partisi teröristlerin haklarını ulusal güvenliğimizin üzerinde tutuyor” diye yorum yazmıştı.
Geçen hafta yaptığı bu paylaşım nedeniyle büyük tepki alan Listhaug, mesajından dolayı pişmanlığını dile getirip kamuoyundan özür dilemişti.
Norveç’te eylül ayındaki genel seçimlerin ardından Muhafazakar Partiden Erna Solberg liderliğinde, sağcı popülist İlerleme Partisi ve Liberal Parti ile azınlık hükümeti kurulmuştu.

Etiketler: Norveç Adalet ve Göçmen Bakanı , Sylvi Listhaug , istifa , avrupadan haberler
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