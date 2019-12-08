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Avrupa
AA
08.12.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

‘Buzdan Heykeller Ülkesi’ Hollanda

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‘Buzdan Heykeller Ülkesi’ Hollanda

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen ‘Buzdan Heykeller’ festivali başladı.

SCHEVEINNGEN ilçesindeki plajda organize edilen festivalde, ‘Karlar Ülkesi’ isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival, 12 Ocak 2020’ye kadar ziyaret edilebilecek.

‘Buzdan Heykeller Ülkesi’ Hollanda

‘Buzdan Heykeller Ülkesi’ Hollanda

‘Buzdan Heykeller Ülkesi’ Hollanda

 

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