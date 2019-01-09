Buz Kraliçesi yeni playboy güzeli
5 kez Almanya buz pateni şampiyonu olan Annette Dytrt, Playboy’a soyundu. Almanların efsane buz patencisi Katarina Witt hayranı olan Dytrt “Katharina Playboy’a soyunduğunda 15 yaşındaydım. Bir gün mutlaka ben de yapacağım demiştim” sözleriyle yaşadığı mutluluğu anlattı.
ALMANYA’nın tam 5 kez Almanya Buz Pateni Şampiyonu olan Annette Dytrt, şimdi de erkeklerin kalbinin şampiyonu olmak istiyor.
Almanya’nın efsane buz patencisi Katarina Witt hayranı olan Annette “Katarina Witt, çocukken hayran olduğum sporcuydu. Benim için Buz Kraliçesi odur. Onun Playboy fotoğraflarını gördüğümde 15 yaşındaydım. Çok etkilendim. Mutlaka ben de yapmalıyım demiştim” dedi.
SYLVIE DE ÇOK GÜZEL AMA O SOYUNMADI
Viyana’da buz üzerinde derginin yeni sayısı için pozlar veren Annette’nin çıplak fotoğrafları Playboy’un şubat sayısında yer alacak. Annette Dytrt “Güzel bulduğum kadınlardan biri de Sylvie Meis. Ama o daha Playboy’a soyunmadı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle