Büyükelçi Türk şirketlerine seslendi: Almanya’da emlak açığı var
MÜSİAD’ın düzenlediği ‘İnşaat ve Emlak Fuarı 19’u açan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, fuara katılan 80 Türk şirketine Almanya’nın son yıllarda konut, hastane, okul, kamu binalarına yatırımlar yaptığını, Türk şirketlerinin de bu pazarı araştırması gerektiğini söyledi.
MÜSİAD Hessen teşkilatının ikincisini düzenlediği iki günlük ‘İnşaat ve Emlak Fuarı’nı Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Müsiad 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, Müsiad Başkan Vekili Ali Gür ile Şahin Holding CEO’su Kemal Şahin açtı. Üçü stand alanı, biri sunum ve toplantı alanı olmak üzere dört salondan oluşan fuara, Türkiye’den Sur, Şahin, Kar, Nest, Gülan gibi dev grup ve holdinglerin de aralarında olduğu 80 şirket katıldı.
5 BİN KİŞİ BEKLENİYOR
5 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuardaki şirketleri tek tek ziyaret ederek bilgi alan Büyükelçi Ali Kemal Aydın, “Almanya’da 100 bine yakın Türk girişimci, 500 bin istihdam sağlıyor. Bunları biraraya getirmek büyük bir sinerji ortaya çıkarır. Bu tür fuarlar ülkeler arası ticaretimizin gelişmesine katkıda bulunur. Almanya’da büyük konut açığı var. Son yıllarda hastanelere, okullara, kamu binalarına yatırım yapılıyor. İnşaat şirketlerinin burada çalışması için pazarın, kuralların, standartların, normların iyi araştırılması gerekir” dedi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLACAĞIZ
Açılışta Türkiye’nin büyüme ve dünyanın 10 büyük ekonomisine sahip ülkelerden biri olma hedefleri olduğunu kaydeden AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, “Hem işimizi, hem de misyonumuzu unutmayacağız” dedi.
Musiad 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu ise “Güçlü bir ekonomi için marka değeri yüksek ürünler üretmemiz önemli” diye konuştu. Şahin Holding CEO’su Kemal Şahin, Almanya’daki potansiyeli iyi kullanmak istediklerini söyledi. Avrupa’da Türklerin Türkiye’deki konutları almalarının tam zamanı olduğunu kaydeden Şahin, “Türkiye’de konutlar şu an en düşük fiyatta” dedi. Büyükelçi Ali Kemal Aydın, fuardaki şirketleri tek tek ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.
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