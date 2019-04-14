Büyükelçi Türk şirketlerine seslendi: Almanya’da emlak açığı var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBüyükelçi Türk şirketlerine seslendi: Almanya’da emlak açığı var
GeriAvrupa Büyükelçi Türk şirketlerine seslendi: Almanya’da emlak açığı var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Kazım DOĞAN / MAİNHAUSEN
14.04.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Büyükelçi Türk şirketlerine seslendi: Almanya’da emlak açığı var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükelçi Türk şirketlerine seslendi: Almanya’da emlak açığı var

MÜSİAD’ın düzenlediği ‘İnşaat ve Emlak Fuarı 19’u açan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, fuara katılan 80 Türk şirketine Almanya’nın son yıllarda konut, hastane, okul, kamu binalarına yatırımlar yaptığını, Türk şirketlerinin de bu pazarı araştırması gerektiğini söyledi.

MÜSİAD Hessen teşkilatının ikincisini düzenlediği iki günlük ‘İnşaat ve Emlak Fuarı’nı Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Müsiad 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, Müsiad Başkan Vekili Ali Gür ile Şahin Holding CEO’su Kemal Şahin açtı. Üçü stand alanı, biri sunum ve toplantı alanı olmak üzere dört salondan oluşan fuara, Türkiye’den Sur, Şahin, Kar, Nest, Gülan gibi dev grup ve holdinglerin de aralarında olduğu 80 şirket katıldı.

Büyükelçi Türk şirketlerine seslendi: Almanya’da emlak açığı var

5 BİN KİŞİ BEKLENİYOR
5 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuardaki şirketleri tek tek ziyaret ederek bilgi alan Büyükelçi Ali Kemal Aydın, “Almanya’da 100 bine yakın Türk girişimci, 500 bin istihdam sağlıyor. Bunları biraraya getirmek büyük bir sinerji ortaya çıkarır. Bu tür fuarlar ülkeler arası ticaretimizin gelişmesine katkıda bulunur. Almanya’da büyük konut açığı var. Son yıllarda hastanelere, okullara, kamu binalarına yatırım yapılıyor. İnşaat şirketlerinin burada çalışması için pazarın, kuralların, standartların, normların iyi araştırılması gerekir” dedi.

Büyükelçi Türk şirketlerine seslendi: Almanya’da emlak açığı var

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLACAĞIZ
Açılışta Türkiye’nin büyüme ve dünyanın 10 büyük ekonomisine sahip ülkelerden biri olma hedefleri olduğunu kaydeden AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, “Hem işimizi, hem de misyonumuzu unutmayacağız” dedi.
Musiad 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu ise “Güçlü bir ekonomi için marka değeri yüksek ürünler üretmemiz önemli” diye konuştu. Şahin Holding CEO’su Kemal Şahin, Almanya’daki potansiyeli iyi kullanmak istediklerini söyledi. Avrupa’da Türklerin Türkiye’deki konutları almalarının tam zamanı olduğunu kaydeden Şahin, “Türkiye’de konutlar şu an en düşük fiyatta” dedi. Büyükelçi Ali Kemal Aydın, fuardaki şirketleri tek tek ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstihbarat Başkanı: Almanya’ya her an bir terör saldırısı olabilir

Mercedes’te bir skandal daha: Yine yapmışlar

Sosyal medya devlerine alternatif Türk uygulaması: Ellam

3 düğün, 14 konvoyda, 129 kişiye ceza