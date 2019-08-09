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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
09.08.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Büyükelçi tehdit etti: 'Almanya’dan askerlerimizi çekeriz'

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Büyükelçi tehdit etti: 'Almanya’dan askerlerimizi çekeriz'

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sini bulmasını esas alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın gayri safi milli hasılasının yüzde ikisini askeri harcamalara ayırması için uzun zamandır baskı yapıyor. ABD, Hürmüz Boğazı’nda askeri misyona katılmayı reddeden Almanya’ya karşı bu baskıyı artırdı. ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Almanya’nın NATO taahhüdüne uymaması halinde askerlerini Almanya’dan kısmen çekeceklerini açıkladı.

ALMAN haber ajansı dpa’ya konuşan Büyükelçi Grenell, “Almanya dış ticaret fazlasını yurt içi amaçlar için harcarken, Amerikan vergi mükelleflerinin 50 bin askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek, gerçekten hakaret” dedi. ABD’nin Almanya’daki askerlerini kısmen çekme tehdidi, en çok Polonya’yı sevindirdi. ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher, daha önce sosyal medya hesabından, “Polonya NATO’ya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2’sini askeri harcamaya ayırma taahhüdünü yerine getiriyor. Almanya bunu yapmıyor. Biz, Almanya’daki Amerikan askerlerinin Polonya’ya gönderilmesine seviniriz” dedi. ABD Başkanı Trump da haziran ayında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla görüşmesinde Almanya’daki Amerikan askerlerinin Polonya’ya sevkedilmesini gündeme getirmişti. dpa’ya verdiği mülakatta bu açıklamalara da değinen Büyükelçi Grenell, “Başkan Trump haklı, Georgette Mosbacher de haklı” dedi.

Büyükelçi tehdit etti: Almanya’dan askerlerimizi çekeriz

EN FAZLA ABD ASKERİ ALMANYA’DA
ABD’nin Avrupa’da en fazla asker bulundurduğu ülke Almanya. ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki askerlerinin komuta merkezi de Stuttgart, en önemli ABD üssü Ramstein ve Avrupa’da en büyük askeri eğitim yeri ise Bavyera’da Grafenwöhr’de bulunuyor.
Almanya’da toplam 35 bin Amerikan askeri var ve buralarda ayrıca 17 bini Amerikalı, 12 bini Alman sivil çalışıyor. Almanya’nın askeri harcaması gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1.36’sını buluyor. Hükümet, 2024 yılına kadar bu oranı yüzde 1.5’e çıkarmayı planlıyor.

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