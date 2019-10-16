Büyükelçi Musa: Futbolcularımız Griezmann’la aynısını yaptı
Kamu yayıncısı France Info’ya katılan Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, pazartesi günü Fransa’yla oynanan karşılaşmada Kaan Ayhan’ın attığı gol sonrası milli futbolcuların Barış Pınarı harekatına destek vermek için Mehmetçik’e asker selamı göndermesine ilişkin eleştirileri yanıtladı:
“BU polemik konusu yapıldı ancak Antoine Griezmann da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a asker selamı verdi. Bu meşru kabul ediliyor ama milli futbolcular da aynısı yaptı.” Türkiye’nin daha önce ABD’ye, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik ortak bir operasyon yapmayı önerdiğini belirten Büyükelçi Musa, Barış Pınarı harekatına ilişkin, “Bizimle aynı fikirde olmayanlarla biz de aynı fikirde değiliz. Dostlarımızın ve müttefiklerimizin bizi anlamamakta ısrar ettiğini düşünüyoruz” dedi. Musa, “Türk askerlerini kimse durduramaz mı?” sorusuna, “Türk askerlerini ancak Türk askerleri durdurur” şeklinde yanıt verdi.
Musa, Avrupalıların ‘ortak’ olarak kabul ettiği terör örgütü YPG/PKK’nın, DEAŞ mensuplarını serbest bırakmasının manidar olduğunu da dile getirdi.
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