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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
02.06.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Büyükelçi iftar verdi: Müslümanlar olağan şüpheli değil

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Büyükelçi iftar verdi: Müslümanlar olağan şüpheli değil

Berlin Büyükelçiliği’nde Alman siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 450 davetliye iftar veren Büyükelçi Ali Kemal Aydın, DİTİB’le ilgili haksız itham ve iddiaların artık son bulmasını isteyerek, Almanya’da artan ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı ortak hareket çağrısı yaptı. Aydın, Müslümanların olağan şüpheli olarak görülmesini de eleştirdi.

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman siyasetçilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 450 davetliye iftar yemeği verdi. Büyükelçilik binasındaki iftar yemeğine sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra Federal Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun, Yeşillerli politikacı Özcan Mutlu, Berlin Süryani Cemaati ruhani lideri Murat Üzel, Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik katıldı. İftarda konuşan Büyükelçi Aydın, “Ayrıştıklarımızı değil, paylaştıklarımızı öne çıkaralım. Siyasi görüşü, dini, mezhebi ve yaşama biçimi gibi farklılıkları çatışma kaynağı değil, sosyal ve kültürel zenginliklerimiz olarak görmeliyiz. Son Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa’da kimlik siyasetinin giderek baskın hale geldiğini bir kez daha gösterdi. Ötekileştirilmiş Müslüman kimlik çabalarına verilecek en iyi karşılık; özgür, adil ve insan onuruna yakışan evrensel değerlere dayalı bir toplum idealidir” dedi.

Büyükelçi iftar verdi: Müslümanlar olağan şüpheli değil

TÜRK TOPLUMU İÇE KAPANMAMALI
Almanya’daki Türk toplumuna da seslenen Büyükelçi Aydın, “Almanya’daki Türk toplumu da artan ırkçılık, yayancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı, dışlayıcı akımlar ve politikalar karşısında içine kapanmadan, bu ülkede huzur ve barıştan yana daha iyi bir gelecek için çalışan tüm kesimlerle yakın diyalog içinde olmalı. İnsanlığın temel değerlerini hedef alan ırkçı ve yabancı düşmanlığı politikaları ve popülist akımlar sadece Avrupa’da değil, dünyanın diğer bölgesinde de gün geçtikçe rağbet görmekte. Müslüman karşıtlığı, antisemitizm ve Hıristiyan karşıtlığına ait ırkçılığın ve şiddetin her türlüsüne karışı hepimizin tavizsiz bir duruş sergilemesi gerekir” dedi.

Büyükelçi iftar verdi: Müslümanlar olağan şüpheli değil

GÜVEN KARŞILIKLI SARSILDI
Büyükelçi, din ve inanç özgürlüğü konusunda hiyerarşi inşa edilmesinin yanlış olduğunu belirttiği konuşmasında, Müslümanların olağan şüpheli görülmesini de eleştirdi. Büyükelçi “Basının, toplumun ve siyasetin kamuya açık alanlarda kipa takma özgürlüğüne gösterdiği hassasiyeti, tramvaylarda saldırıya uğrayan kadınlar için de göstermesini beklemek Müslümanların en doğal hakkı. Bu talep çeşitli şekillerde saldırıya uğrayan, kundaklanan ibadet yerleri bakımından da geçerli. Bu alanda çifte standart yaklaşıma herkes karşı durmalı. Son yıllarda camilere ve Müslümanlara yönelik artan saldırlar karşısında Alman kamuoyunun daha duyarlı olmasını bekliyor İslam dinine yönelik önyargılardan ve Müslümanlara olağan şüpheli muamelesi yapılamasından derin endişe duyuyorum. DİTİB ile ilgili haksız itham ve iddiaların da artık son bulmasını istiyor, bu süreçte karşılıklı sarsılan güvenin yeniden inşası konusundaki çabaları da destekliyoruz” dedi.

Büyükelçi iftar verdi: Müslümanlar olağan şüpheli değil

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