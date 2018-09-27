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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
27.09.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Büyükelçi Bilgiç Londra’ya veda etti

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Büyükelçi Bilgiç Londra’ya veda etti

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi görevinde bulunan Abdurrahman Bilgiç’in dört yıllık görev süresinin dolması ardından dün Londra’dan ayrıldığı bildirildi.

GÖREV süresi birkaç kez uzatılan Büyükelçisi Bilgiç merkeze alınırken, yerine Ümit Yalçın atandı. Yalçın’ın birkaç gün içerisinde Londra’daki görevine başlayacağı ifade edildi. 
Bilgiç, Londra’dan ayrılmadan bir gün önce KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar’ın sosyal medyadaki bir paylaşımına göre büyükelçilik binasında aralarında Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Müsteşar Cem Işık, diğer büyükelçilik çalışanları ve Türkiye’nin Londra’daki çeşitli kurum temsilcileri ile vedalaştı. Etkinliğe Alemdar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, Britanya Türk Kadınları Derneği Başkanı Maviş Fuchs, Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan ve dernek görevlisi Ayşe Osman’ın da katıldığı belirtildi. Kısa bir veda konuşması yapan Bilgiç’in, büyükelçilik çalışanlarına sunduğu sürekli destek ve yardımları için teşekkür ettiği dile getirildi.

Büyükelçi Bilgiç Londra’ya veda etti

DEYİMİ TERSİNE ÇEVİRDİ
Alemdar, Facebook sayfasındaki paylaşımında ‘Mutlu Burukluk’ başlığı altında şu ifadelere yer verdi:
“Vedalar hep buruk oluyor. Biz de, görev süresi dolan Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Abdurrahman Bilgiç’i uğurlarken bu duygu içerisindeyiz ama aynı zamanda, onun gibi; devlet adamı niteliklerine haiz bir Büyükelçiyi tanıdığımız ve kendisiyle çalışma imkânı yakaladığımız için büyük bir memnuniyet de duymaktayız. Bu nedenle, bu uğurlamayı, ‘Buruk mutluluk’ deyimini ters çevirerek, ‘MUTLU BURUKLUK’ olarak nitelendiriyorum.”

Büyükelçi Bilgiç Londra’ya veda etti

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