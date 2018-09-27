Büyükelçi Bilgiç Londra’ya veda etti
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi görevinde bulunan Abdurrahman Bilgiç’in dört yıllık görev süresinin dolması ardından dün Londra’dan ayrıldığı bildirildi.
GÖREV süresi birkaç kez uzatılan Büyükelçisi Bilgiç merkeze alınırken, yerine Ümit Yalçın atandı. Yalçın’ın birkaç gün içerisinde Londra’daki görevine başlayacağı ifade edildi.
Bilgiç, Londra’dan ayrılmadan bir gün önce KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar’ın sosyal medyadaki bir paylaşımına göre büyükelçilik binasında aralarında Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Müsteşar Cem Işık, diğer büyükelçilik çalışanları ve Türkiye’nin Londra’daki çeşitli kurum temsilcileri ile vedalaştı. Etkinliğe Alemdar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, Britanya Türk Kadınları Derneği Başkanı Maviş Fuchs, Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan ve dernek görevlisi Ayşe Osman’ın da katıldığı belirtildi. Kısa bir veda konuşması yapan Bilgiç’in, büyükelçilik çalışanlarına sunduğu sürekli destek ve yardımları için teşekkür ettiği dile getirildi.
DEYİMİ TERSİNE ÇEVİRDİ
Alemdar, Facebook sayfasındaki paylaşımında ‘Mutlu Burukluk’ başlığı altında şu ifadelere yer verdi:
“Vedalar hep buruk oluyor. Biz de, görev süresi dolan Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Abdurrahman Bilgiç’i uğurlarken bu duygu içerisindeyiz ama aynı zamanda, onun gibi; devlet adamı niteliklerine haiz bir Büyükelçiyi tanıdığımız ve kendisiyle çalışma imkânı yakaladığımız için büyük bir memnuniyet de duymaktayız. Bu nedenle, bu uğurlamayı, ‘Buruk mutluluk’ deyimini ters çevirerek, ‘MUTLU BURUKLUK’ olarak nitelendiriyorum.”
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