Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>Büyükelçi Aydın: Saldırılar sabrımızı taşırmaya başladı

Büyükelçi Aydın: Saldırılar sabrımızı taşırmaya başladı

Temel IŞIK / STUTTGART
16.03.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Baden Württemberg Eyaleti’ndeki temasları sırasında Stuttgart’ta Türk gazetecilerle bir araya geldi. Almanya’da camilere, Türk kuruluşlarına ve işletmelerine yönelik saldırılara değinen Aydın, “Artık sabrımızı taşırmaya başladılar” dedi.

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, temaslardan bulunmak için Stuttgart’a gitti. Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Kretschmann 50 dakikalık görüşmesinin ardından, Stuttgart Başkonsolos Ahmet Akıntı’nın düzenlediği toplantıda, Türklerin kurduğu sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla görüştü. Daha sonra gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Aydın, bölgesel konularda istişarelerde bulundu.

Büyükelçi Aydın: Saldırılar sabrımızı taşırmaya başladı

Almanya’da son zamanlarda camilere, Türk kuruluşlarına ve iş yerlerine yönelik saldırılarda artış olduğunu belirten Büyükelçi Aydın, şöyle dedi:
“Artık sabrımızı taşırmaya başladılar. Her geçen gün Türk işletmelerine, derneklere ve camilere yapılan molotoflu saldırılara karşı vatandaşlar duyarlı ve dikkatli olmalı. Bunu yapan eli kanlı terör örgütlerinin mensuplarına gereken cezaların verilmesi için Alman mercileriyle temaslarda bulunduk. 2018 ‘de 23 camiye ve 20‘nin üzerinde Türk işletmelerine saldırı yapıldı. Dört kent, havalimanlarında vatandaşların uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak saldırılarda bulunuldu.”

Etiketler: Ali Kemal Aydın , Berlin Büyükelçisi , Almanya , avrupadan haberler
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri