Büyükelçi Aydın: Saldırılar sabrımızı taşırmaya başladı

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, temaslardan bulunmak için Stuttgart’a gitti. Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Kretschmann 50 dakikalık görüşmesinin ardından, Stuttgart Başkonsolos Ahmet Akıntı’nın düzenlediği toplantıda, Türklerin kurduğu sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla görüştü. Daha sonra gazetecilerle bir araya gelen Büyükelçi Aydın, bölgesel konularda istişarelerde bulundu.

Almanya’da son zamanlarda camilere, Türk kuruluşlarına ve iş yerlerine yönelik saldırılarda artış olduğunu belirten Büyükelçi Aydın, şöyle dedi:

“Artık sabrımızı taşırmaya başladılar. Her geçen gün Türk işletmelerine, derneklere ve camilere yapılan molotoflu saldırılara karşı vatandaşlar duyarlı ve dikkatli olmalı. Bunu yapan eli kanlı terör örgütlerinin mensuplarına gereken cezaların verilmesi için Alman mercileriyle temaslarda bulunduk. 2018 ‘de 23 camiye ve 20‘nin üzerinde Türk işletmelerine saldırı yapıldı. Dört kent, havalimanlarında vatandaşların uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak saldırılarda bulunuldu.”