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Avrupa
AA
20.12.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Büyükelçi Aydın, AA’nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı

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Büyükelçi Aydın, AA’nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan ‘haber’, ‘yaşam’ ve ‘spor’ kategorilerini inceleyen Aydın, haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı kapsamında Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan, Hakan Burak Altunöz’ün ‘Sarıkamış şehitleri anısına’ fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Aydın, AA’nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı

Büyükelçi Aydın’ın, haber kategorisinde oy verdiği ikinci fotoğraf ise Suriye’nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı ‘Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü’ fotoğrafı oldu.
Büyükelçi Aydın, AA’nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı
‘ASKER SELAMI’NA OY VERDİ
Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen ‘Millilerden asker selamı’ başlıklı fotoğrafa oy veren Aydın, ‘Çıldır Gölü’nde kış şöleni’ni fotoğraflayan Hüseyin Yılmaz’ın çalışması için de oy kullandı. Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız’ın ‘Beyaz yürüyüş’ başlıklı fotoğrafını beğenen Büyükelçi Aydın, yine yaşam kategorisinde yer alan ‘Kapadokya’daki balon keyfi’ çalışması için oy kullandı.
Büyükelçi Aydın, AA’nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı


Aydın, oylamaya ilişkin, “Anadolu Ajansı her yıl olduğu gibi çok güzel fotoğrafları bizlerle buluşturdu. Biz de haber, yaşam, spor kategorilerinde birden fazla beğendiğimiz fotoğrafları oyladık. Umarım hak edenler birinci olur. AA’nın tüm hünerli fotoğrafçılarını kutluyorum” dedi.

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