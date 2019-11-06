Büyük koalisyona 2021’e kadar devam
Almanya’da CDU/CSU ve SPD’den oluşan büyük koalisyon hükümeti sözleşme gereği ilk iki yılın envanterini yaptı. Envanter raporunda kendisine iyi not veren hükümet, 2021’deki genel seçimlere kadar devam kararı aldı.
KOALİSYON sözleşmesinde, ilk yarıda alınan kararların ne kadarının hayata geçirildiği üzerine bir envanter tespiti ve güncel gelişmeler nedeniyle yeni planlar yapılması kararlaştırılmıştı. Hükümet, 83 sayfalık envanter tespitinde “Çok şeye ulaştık ve çok şeyi gerçekleştirdik. Ama daha yapılacak çok iş var” sonucuna vardı. Raporda, bu olumlu sonuçların birçok insan tarafından algılanmadığı da belirtildi. Olumlu uygulamalara örnek olarak da anayasada yapılan üç değişiklik gösterildi. Bu değişikliklerle eyaletlerin yatırım yapmalarının kolaylaştırıldığı, daha iyi bir kreş bakımı ve okullara dijital donanım için maddi yardımlar sağlandığı vurgulandı. Gelecek 20 yıl içinde kömürden çıkış ve iklim paketi kararları da hükümet için artı not olarak gösterildi.
‘MERKEZDEN UZAKLAŞMA VAR’
Envanter raporunda, “Biz siyasi ve toplumsal olarak merkezden bir uzaklaşma dönemi yaşıyoruz. Farklı çıkarların dengelenmesi ve bir demokraside uzlaşıya hazır olma gerekliliği kabul görmekten uzaklaşıyor” denildi. Raporda, henüz gerçekleşememiş kararlar hanesinin başında ise 35 yıl çalışmış, prim ödemiş, çocuk veya hasta aile ferdine bakmış kişiler için temel emeklilik yasası geliyor. Yeni planlar arasında ise borçlu belediyelere daha fazla maddi yardım sağlanması hedefleniyor. Maliye Bakanı Olaf Scholz’un bununla ilgili belediyelerle görüşmeler yürüttüğü vurgulanıyor. Hükümetin diğer bir hedefi ise zayıflayan ekonomik büyümeye rağmen tam istihdama ulaşmak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle