Büyük görüşme Berlin’de başladı: 3 milyon 300 bin çalışanı ilgilendiriyor
Almanya’da 2 milyon 300 bini memur toplam 3 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için Birleşik Hizmet Sendikası ver.di ile işveren temsilcileri Berlin’de masaya oturdu. Sendikanın istediği yüzde 6 ücret artışı işveren yüksek buluyor.
ALMANYA’da Birleşik Hizmet Sendikası ver.di ile işveren temsilcileri Berlin’de masaya oturdu. Taraflar kamuda çalışan yaklaşık 2 milyon 300 bini memur olmak üzere üç milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren toplu sözleşmeleri ele alacak. Sendika en az 200 euro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret zammı isterken, işveren kesimi bu talebi yüksek buluyor.
BAKIM ÇALIŞANLARINA EN 300 EURO
Sendika temsilcileri bakım alanında çalışanlar için talep edilen en düşük ücret artışını 300 euro olarak açıkladı. Sağlık alanı dışında adalet, polis ve kamunun idari alanlarında çalışanların da ücret artışı, toplu görüşmelerde masaya yatırılıyor. Ver.di sendikasının yanı sıra toplu sözleşme görüşmelerine Polis Sendikası, Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) ve Alman Memurlar Birliği (DBB) temsilcileri de masada yerini alıyor.
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