‘Bütün dünyaya bildirmek için yaptık’

UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, “FETÖ terör örgütünün yapmaya çalışmış olduğu çirkin darbe girişimini İngiliz kamuoyuna anlatmak ve bunu hiçbir zaman unutmayacağımızı bütün dünyaya bildirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

İngiliz Parlamentosu önündeki meydanda düzenlenen etkinlikte, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için 250 balon havaya bırakıldı. 250 balon, üzerinde şehitlerin fotoğrafları ve arkasında da “Biz demokrasi için canımızı verdik” ifadesinin yazılı olduğu kaydedildi.





DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLUNDU

Programın içeriğinde, darbe gecesi olan olayları canlandıran resim sergisi ve şehitlerimiz adedince üzerinde isimleri yazılı balonları gökyüzüne bırakıldı. FETO terör örgütünü anlatan İngilizce bildiriler dağıtıldı.

Etkinliğe MUSİAD (UK) Başkanı Nuri Bulgurcu da destek verdi. Etkinlikte, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin İngilizce bildiri okundu. UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu terör örgütü, Türkiye’deki önemli ulusal güvenlik kurumlarına sızmış ve bu korkunç gecede ülke çapında öngörülemeyen şiddet uygulamıştır. Türkiye halkı, onlara karşı işlenen tüm şiddet ve provokasyonlara rağmen barışçıl bir şekilde direnerek, demokrasi ve medeni haklarını her şeye karşı korudu. O gece 250 insanımız şehit oldu, binlercesi de yaralandı. Avrupa’da da Türk kökenli insanlar ve Türkiye dostları, Türk temsilcilikleri önünde demokratik halk iradesi, özgürlük ve Türkiye’nin bağımsızlığı için ayağa kalkarak, bu zor zamanda Türk halkı ve demokratik seçilmiş hükümeti ile dayanışma içerisinde olduğunu gösterdi.”





DARBE GİRİŞİMİNDEN BU YANA SON İKİ YILDA

“Mesaj açıktı: Halkın iradesinin yasadışı gasp yoluyla iktidarı ele geçirmeye çalışan ve küçük bir grubun yararına demokratik kurumları baltalayanlar hiçbir zaman geçerli olmayacaktı. Bu büyük darbe girişiminden bu yana son iki yılda, Türkiye tarihi dönüşümlere uğradı. En son geçtiğimiz ay yapılan genel ve başkanlık seçimlerinde Türk halkı yüzde 90’lara varan bir oranda seçime katılımla demokratik sisteme olan inancını bir kez daha gösterdi. Türk demokrasisinin büyük dönüşümünün bu önemli anlarında, barış ve özgürlüklere saygılı tüm uluslararası kuruluşların Türk halkının demokrasiyi ve demokratik sistemi savunma kararlılığını takdir etmesini bekliyoruz. İnsan haklarını, demokrasiyi ve halkların iradesini ciddiye alan dünyanın bütün devlet, parti ve siyasilerinin, demokratik sistemleri alt etmek isteyenlerin adalet önüne çıkarılmasına yardımcı olduklarına inanıyor, dini değerleri kendi sapkın inanışlarına göre yorumlayan FETÖ, İŞİD ve Boko Haram gibi örgütlere karşı daha etkin mücadeleye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki, güçlü bir demokrasiye sahip güçlü bir Türkiye, Avrupa projesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir.”

Türk bayraklarının katılımcılar tarafından dalgalandırıldığı saat 14.00’de başlayan etkinlik saat 15.00’de sona erdi.



Erdal Yetimova (solda), Nuri Bulgurcu (sağda).