‘Bütün dünyaya bildirmek için yaptık’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Bütün dünyaya bildirmek için yaptık’
GeriAvrupa ‘Bütün dünyaya bildirmek için yaptık’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
16.07.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

‘Bütün dünyaya bildirmek için yaptık’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Bütün dünyaya bildirmek için yaptık’

Başkanlığını Erdal Yetimova’nın üstlendiği Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere şubesi taraftarları “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliği düzenlendi. 

UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, “FETÖ terör örgütünün yapmaya çalışmış olduğu çirkin darbe girişimini İngiliz kamuoyuna anlatmak ve bunu hiçbir zaman unutmayacağımızı bütün dünyaya bildirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.
İngiliz Parlamentosu önündeki meydanda düzenlenen etkinlikte, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için 250 balon havaya bırakıldı. 250 balon, üzerinde şehitlerin fotoğrafları ve arkasında da “Biz demokrasi için canımızı verdik” ifadesinin yazılı olduğu kaydedildi.

‘Bütün dünyaya bildirmek için yaptık’

DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLUNDU
Programın içeriğinde, darbe gecesi olan olayları canlandıran resim sergisi ve şehitlerimiz adedince üzerinde isimleri yazılı balonları gökyüzüne bırakıldı. FETO terör örgütünü anlatan İngilizce bildiriler dağıtıldı.
Etkinliğe MUSİAD (UK) Başkanı Nuri Bulgurcu da destek verdi. Etkinlikte, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin İngilizce bildiri okundu. UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bu terör örgütü, Türkiye’deki önemli ulusal güvenlik kurumlarına sızmış ve bu korkunç gecede ülke çapında öngörülemeyen şiddet uygulamıştır. Türkiye halkı, onlara karşı işlenen tüm şiddet ve provokasyonlara rağmen barışçıl bir şekilde direnerek, demokrasi ve medeni haklarını her şeye karşı korudu. O gece 250 insanımız şehit oldu, binlercesi de yaralandı. Avrupa’da da Türk kökenli insanlar ve Türkiye dostları, Türk temsilcilikleri önünde demokratik halk iradesi, özgürlük ve Türkiye’nin bağımsızlığı için ayağa kalkarak, bu zor zamanda Türk halkı ve demokratik seçilmiş hükümeti ile dayanışma içerisinde olduğunu gösterdi.”

‘Bütün dünyaya bildirmek için yaptık’

DARBE GİRİŞİMİNDEN BU YANA SON İKİ YILDA
“Mesaj açıktı: Halkın iradesinin yasadışı gasp yoluyla iktidarı ele geçirmeye çalışan ve küçük bir grubun yararına demokratik kurumları baltalayanlar hiçbir zaman geçerli olmayacaktı. Bu büyük darbe girişiminden bu yana son iki yılda, Türkiye tarihi dönüşümlere uğradı. En son geçtiğimiz ay yapılan genel ve başkanlık seçimlerinde Türk halkı yüzde 90’lara varan bir oranda seçime katılımla demokratik sisteme olan inancını bir kez daha gösterdi. Türk demokrasisinin büyük dönüşümünün bu önemli anlarında, barış ve özgürlüklere saygılı tüm uluslararası kuruluşların Türk halkının demokrasiyi ve demokratik sistemi savunma kararlılığını takdir etmesini bekliyoruz. İnsan haklarını, demokrasiyi ve halkların iradesini ciddiye alan dünyanın bütün devlet, parti ve siyasilerinin, demokratik sistemleri alt etmek isteyenlerin adalet önüne çıkarılmasına yardımcı olduklarına inanıyor, dini değerleri kendi sapkın inanışlarına göre yorumlayan FETÖ, İŞİD ve Boko Haram gibi örgütlere karşı daha etkin mücadeleye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki, güçlü bir demokrasiye sahip güçlü bir Türkiye, Avrupa projesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir.”
Türk bayraklarının katılımcılar tarafından dalgalandırıldığı saat 14.00’de başlayan etkinlik saat 15.00’de sona erdi.

‘Bütün dünyaya bildirmek için yaptık’

Erdal Yetimova (solda), Nuri Bulgurcu (sağda).

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya’da da ihanet tohumlarını ekiyorlar’

Alman sürücünün hayatını kurtardı

Federal İçişleri Bakanı’na, SPD’den suç duyurusu

Polisten yaşlılara uyarı