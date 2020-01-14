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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.01.2020 - 12:16,Son Güncelleme:/

Bütçe fazla verince vergi indirimi istediler

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Bütçe fazla verince vergi indirimi istediler

Almanya’nın 2019 yılı bütçesi 13.5 milyar Euro fazla verince, vergi indirimi talepleri de yeniden gündeme geldi. Hem muhalefet partileri hem de uzmanlar, vergi yükünün fazlalığına dikkati çekerek düşürülmesini istedi.

FEDERAL Maliye Bakanı Olaf Scholz, bütçe fazlasının ekonominin iyi olmasına, vergilerin toplanmasına ve faiz oranlarının düşüklüğüne bağladı. Scholz, “Üretimimiz de gayet iyi” sözleriyle bütçe fazlasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanya, 2019 yılında 329 milyon Euro vergi topladı. Toplanan vergi miktarının yüksek olduğuna dikkati çeken ekonomi uzmanı Clemens Fuest, “Son yıllarda Almanya’da vergi kotası oldukça arttı. Bu yüzden çalışanlar ve şirketlerin vergi yükünü azaltmak için vergi indirimine gidilmesi yönünde beklentiler var” dedi. Vergilerin düşürülmesini savunan FDP Ekonomi Politikaları Sözcüsü Otto Fricke de, “Bütçe fazlası vergi mükelleflerine geri ödenmeli” diye konuştu.
Almanya’yı 2005’ten beri yöneten Başbakan Angela Merkel, iktidara gelmeden önce vergi yükünün fazlalığından şikâyet etmiş ve vaatleri arasında vergi indirimini de almış, ancak iktidara geldikten hemen sonra vergi dilimini artırmıştı. Maaşlardan kesilen yüzde 19.7 vergi oranı yüzde 23.2’ye çıkarılmıştı.

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