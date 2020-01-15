‘Burası şeytanların yeri’ diyerek camiye saldırdı

CEMAAT, dershane girişindeki, ‘Şehit Serhat Önder Eğitim Merkezi’ levhasını kıran saldırgana engel olmaya çalışırken, dört araçla olay yerine gelen polis, şahsı kelepçeleyerek, gözaltına aldı. Saldırıyı önlemeye çalışan Cami İmamı Ergun Çelik, şunları söyledi: “Saldırıyı yapan şahıs, üçüncü kez camimize geldi ve her defasında hakaret etti. ‘Burası şeytanların yeri, burası iblislerin yeri, siz şeytansınız, burada namaz kılıyorsunuz’ dedi. Daha öncede gelip caminin önüne tuvaletini yaptı. Elinde demir çubukla bizlere saldırdı. Dershaneye saldırdı. İki ay içinde üç kez saldırı gerçekleşti. Şikâyet üzerine dört polis aracı geldi ve kelepçeleyip görürdüler” dedi. ‘TEDİRGİN OLUYORUZ’

DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı ve aynı zamanda Eyüp Sultan Camisi Başkanı Hasan Aslan şunları söyledi: “Bu kişinin devamlı camimize gelip saldırgan tutumunu devam ettirmesi, bizleri tedirgin ediyordu. Saldırı sırasında dershanede bulunan kadın üyelerimiz korkudan kapıları kilitledi. Polis tedbir almalı. Daha vahim olaylar yaşanabilirdi. Arkadaşlarımız kendilerini korumaya çalışırken demir çubukla yaralanabilirlerdi. Aşırı sağcılar, Türk ve İslam karşıtı kişiler tarafından Kuzey Bavyera’da bir yıl içinde 15 camiye saldırı gerçekleştirildi. Eyüp Sultan Camisi’ne de bunun dışında 2 kez saldırı yapıldı.”