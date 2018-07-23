Burası da İsveç’in ‘Küçük İstanbul’u

JAN Eric Svenberg, 1979’da ziyaret ettiği İstanbul’a aşık olduğunu belirterek “İstanbul’da Türk ve Osmanlı mimarisi beni çok etkiledi. Daha sonra birçok kez İstanbul’a gittim. Sultan Ahmet Camisi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı mimarisine ait mezar ve çeşmelerin yanı sıra Edirne’deki Selimiye Camisi ile Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın maketlerini yaptım. Maketleri bahçemde sergileyerek insanlara tanıtıyorum” dedi.

32 yıldır Türkiye’nin gönüllü elçiliğini yaptığını kaydeden Svenberg, “Benim Küçük İstanbul adını verdiğim sergi, Sala Belediyesi tarafından da olumlu karşılandı. Bana kültür elçisi unvanını verdiler. Bizim mahallenin adını da Küçük İstanbul olarak değiştirdiler. Mahallenin girişine resmi tabela astılar. İsveç devletinin resmi kültür sayfalarında da İsveç’te gezilecek 100 yerden biri olarak gösterildi. Burada kış uzun sürdüğü için minyatür eserler bakım istiyor. Ben de her ilkbaharda eserlerin bakımını yapıyorum. Bunun için bir heyet oluşturuldu. Heyet, bakım masraflarını karşılıyor” diye konuştu.

TURİSTLER GÖRMEYE GELİYOR

Svenberg, İsveç’i ziyaret eden turistlerin Küçük İstanbul sergisini görmek için kente de geldiklerini dile getirerek, “Dünyanın dört bir yanından İsveç’e gelen turistlerin bazıları buraya kadar gelerek sergiyi geziyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen İsveçliler de sergiye büyük ilgi gösteriyor. Batı ülkelerinden ve Arap ülkelerinden ziyaretçi akını oluyor. İki ay önce Japonya’dan bir kültür heyeti geldi ve minyatürlerden çok etkilendiler. Bu da beni çok sevindiriyor” dedi.

Türk diline ve tarihine çok düşkün olduğunu vurgulayan Svenberg, şöyle devam etti:





“1979’dan bu yana Türkiye ve Türk tarihi ile ilgili elime ne geçtiyse okudum. Atatürk’ün tüm hayatını okudum. Yakın tarihteki Türk liderlerin hayatını okudum. O kadar etkilendim ki başta Atatürk olmak üzere Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, darbe sonrası asılan Adnan Menderes, Turgut Özal, Kenan Evren, Cemal Gürsel, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Nihat Erim gibi tarihe damga vurmuş şahsiyetlerin yağlı boya tablolarını yaparak bahçemde özel bir bölümde sergilemeye başladım. Sergiyi gezenlere tek tek liderlerin yaşam öykülerini anlatıyorum.”

‘KÖYÜN DELİSİ’ DİYORLAR

Sala’da kendisine ‘köyün delisi’ dediklerini anlatan Svenberg, “Buralarda eskiden beri bana köyün delisi derler. Zira bende asperger sendromu var. İşitsel ve görsel algılarım çok gelişmiş olduğundan benim gibi insanlar için yüzyılda bir gelir diyorlar. Ben de bu özelliğimi Küçük İstanbul için kullanıyorum. Burası benim hayatım, her şeyim” dedi.