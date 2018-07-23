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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
23.07.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Burası da İsveç’in ‘Küçük İstanbul’u

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Burası da İsveç’in ‘Küçük İstanbul’u

İsveç’in başkenti Stockholm’e 100 kilometre uzaklıktaki Sala kentinde yaşayan ressam ve marangoz Jan Eric Svenberg, 32 yıldır Türkiye’nin gönüllü kültür elçiliğini yapıyor. Svenberg’in evinin bahçesi adeta bir açık hava müzesi. Yemyeşil bahçedeki minyatür saray ve camiler, ziyaretçilere İstanbul’u tanıma olanağı sunuyor.

JAN Eric Svenberg, 1979’da ziyaret ettiği İstanbul’a aşık olduğunu belirterek “İstanbul’da Türk ve Osmanlı mimarisi beni çok etkiledi. Daha sonra birçok kez İstanbul’a gittim. Sultan Ahmet Camisi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı mimarisine ait mezar ve çeşmelerin yanı sıra Edirne’deki Selimiye Camisi ile Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın maketlerini yaptım. Maketleri bahçemde sergileyerek insanlara tanıtıyorum” dedi.
32 yıldır Türkiye’nin gönüllü elçiliğini yaptığını kaydeden Svenberg, “Benim Küçük İstanbul adını verdiğim sergi, Sala Belediyesi tarafından da olumlu karşılandı. Bana kültür elçisi unvanını verdiler. Bizim mahallenin adını da Küçük İstanbul olarak değiştirdiler. Mahallenin girişine resmi tabela astılar. İsveç devletinin resmi kültür sayfalarında da İsveç’te gezilecek 100 yerden biri olarak gösterildi. Burada kış uzun sürdüğü için minyatür eserler bakım istiyor. Ben de her ilkbaharda eserlerin bakımını yapıyorum. Bunun için bir heyet oluşturuldu. Heyet, bakım masraflarını karşılıyor” diye konuştu.

Burası da İsveç’in ‘Küçük İstanbul’u

TURİSTLER GÖRMEYE GELİYOR
Svenberg, İsveç’i ziyaret eden turistlerin Küçük İstanbul sergisini görmek için kente de geldiklerini dile getirerek, “Dünyanın dört bir yanından İsveç’e gelen turistlerin bazıları buraya kadar gelerek sergiyi geziyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen İsveçliler de sergiye büyük ilgi gösteriyor. Batı ülkelerinden ve Arap ülkelerinden ziyaretçi akını oluyor. İki ay önce Japonya’dan bir kültür heyeti geldi ve minyatürlerden çok etkilendiler. Bu da beni çok sevindiriyor” dedi.
Türk diline ve tarihine çok düşkün olduğunu vurgulayan Svenberg, şöyle devam etti:

Burası da İsveç’in ‘Küçük İstanbul’u


“1979’dan bu yana Türkiye ve Türk tarihi ile ilgili elime ne geçtiyse okudum. Atatürk’ün tüm hayatını okudum. Yakın tarihteki Türk liderlerin hayatını okudum. O kadar etkilendim ki başta Atatürk olmak üzere Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, darbe sonrası asılan Adnan Menderes, Turgut Özal, Kenan Evren, Cemal Gürsel, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Nihat Erim gibi tarihe damga vurmuş şahsiyetlerin yağlı boya tablolarını yaparak bahçemde özel bir bölümde sergilemeye başladım. Sergiyi gezenlere tek tek liderlerin yaşam öykülerini anlatıyorum.”

‘KÖYÜN DELİSİ’ DİYORLAR
Sala’da kendisine ‘köyün delisi’ dediklerini anlatan Svenberg, “Buralarda eskiden beri bana köyün delisi derler. Zira bende asperger sendromu var. İşitsel ve görsel algılarım çok gelişmiş olduğundan benim gibi insanlar için yüzyılda bir gelir diyorlar. Ben de bu özelliğimi Küçük İstanbul için kullanıyorum. Burası benim hayatım, her şeyim” dedi.

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