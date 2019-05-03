Burası Almanya: Fakirlik sınırı 2024 Euro, emekli maaşları 814 Euro
Almanya’da 45 yıl çalıştıktan sonra emekli olanların aldığı aylık ücret ortalama 814 Euro. Emekliler için fakirlik sınırı ise 2024 Euro olarak belirlendi.
EKONOMİSİ dünyanın en güçlü ülkelerinden olan Almanya’da emeklilikte geçim sıkıntısı çekme korkusu yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu korkunun yersiz olmadığı da federal hükümetin, meclise sunulan bir soru önergesine verdiği cevapla ortaya çıktı. Önergeye verilen yanıta göre şu anda çalışan 11 milyon kişi düşük maaş alıyor. Düşük oranda emeklilik primi ödediği için de gelecekte emekli maaşı fakirlik sınırının altında kalacak.
11 MİLYON 320 BİN KİŞİ
Ülkede fakirlik sınırı yıllık 24 bin 288 Euro. Bu rakama ulaşmak için alınması gereken emekli maaşı ise aylık 2024 Euro. 2017 yılı sonu rakamlarına göre 11 milyon 320 bin kişi, tam gün çalışmasına rağmen emeklilik durumunda alacağı maaş 814 Euro ile belirlenen fakirlik sınırının altında kalacak. Ülkede ortalama çalışma süresi ise 45 yıl.
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