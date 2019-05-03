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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
03.05.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Burası Almanya: Fakirlik sınırı 2024 Euro, emekli maaşları 814 Euro

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Burası Almanya: Fakirlik sınırı 2024 Euro, emekli maaşları 814 Euro

Almanya’da 45 yıl çalıştıktan sonra emekli olanların aldığı aylık ücret ortalama 814 Euro. Emekliler için fakirlik sınırı ise 2024 Euro olarak belirlendi.

EKONOMİSİ dünyanın en güçlü ülkelerinden olan Almanya’da emeklilikte geçim sıkıntısı çekme korkusu yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu korkunun yersiz olmadığı da federal hükümetin, meclise sunulan bir soru önergesine verdiği cevapla ortaya çıktı. Önergeye verilen yanıta göre şu anda çalışan 11 milyon kişi düşük maaş alıyor. Düşük oranda emeklilik primi ödediği için de gelecekte emekli maaşı fakirlik sınırının altında kalacak.

11 MİLYON 320 BİN KİŞİ
Ülkede fakirlik sınırı yıllık 24 bin 288 Euro. Bu rakama ulaşmak için alınması gereken emekli maaşı ise aylık 2024 Euro. 2017 yılı sonu rakamlarına göre 11 milyon 320 bin kişi, tam gün çalışmasına rağmen emeklilik durumunda alacağı maaş 814 Euro ile belirlenen fakirlik sınırının altında kalacak. Ülkede ortalama çalışma süresi ise 45 yıl.

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